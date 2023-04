Oggi, mercoledì 19 aprile, andrà in onda la prima parte dell'ultima puntata di Uomini e donne che è stata registrata. Tramite il suo profilo Instagram, infatti, il blogger Pugnaloni fa sapere che da venerdì 21 il dating-show andrà in pausa e ancora non si conoscono i giorni in cui si svolgeranno le nuove riprese. Dopodomani il programma lascerà il posto ad uno speciale di Amici, mentre lunedì e martedì probabilmente sarà sostituito da una soap opera o da un film.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e donne

I fan di Uomini e donne stanno per assistere alla furiosa litigata tra Paola e Gemma: il 19 aprile, infatti, sarà trasmessa la puntata che Maria De Filippi ha condotto domenica scorsa.

Lorenzo Pugnaloni, però, ha appena aggiornato gli spettatori del dating-show dei cambiamenti che ci saranno nella programmazione da qui all'inizio della prossima settimana.

Il blogger, infatti, ha anticipato che venerdì 21 aprile alle ore 14:45 andrà in onda uno speciale di Amici (non si sa ancora cosa proporrà al pubblico, se contenuti inediti oppure cose già viste nei daytime): domani pomeriggio, dunque, comincerà la pausa che il format Mediaset si prenderà in vista del ponte del 25 aprile.

Salvo colpi di scena o ripensamenti dei vertici di rete, U&D tornerà mercoledì prossimo dopo uno stop di quasi 5 giorni.

Le novità sui personaggi di Uomini e donne

Se venerdì 21 Uomini e donne sarà sostituito da uno speciale di Amici, lunedì 24 e martedì 25 aprile non si sa ancora cosa andrà in onda al posto del dating-show.

L'unica certezza che si ha al momento, è che dame, cavalieri e tronisti non faranno compagnia al pubblico fino alla fine del ponte: a partire da mercoledì 26, riprenderà la regolare programmazione di questa trasmissione e di tutte le altre condotte da Maria De Filippi.

Il blogger Pugnaloni, inoltre, su Instagram ha anticipato che non si conoscono ancora le date in cui il cast si ritroverà all'interno degli studi Elios per dare vita alle nuove puntate.

Tra oggi e domani sarà proposta la registrazione di domenica 16, quella che ha visto un accesissimo scontro tra Gemma e Paola (la litigata andrà in onda già nel pomeriggio e pare sia durata oltre un quarto d'ora) per il comune interesse per il signor Elio.

Finisce l'amore tra due giovani di Uomini e donne

In questi giorni, però, di Uomini e donne si sta parlando anche per la rottura tra Soraia e Luca: i due si sono fidanzati negli studi Elios meno di un anno fa e ora si sono detti addio.

Visto l'affetto che Maria De Filippi ha sempre nutrito nei confronti di Salatino (gli ha offerto il trono lo stesso giorno in cui non è stato scelto dalla persona che aveva corteggiato per mesi), i fan non escludono che potrebbe decidere di occuparsi della coppia e del perché è tutto finito da un momento all'altro.

Le anticipazioni delle prossime registrazioni del dating-show, dunque, chiariranno se lo chef romano e l'ormai ex compagna saranno ospiti per raccontare come mai si sono separati.

Al momento, però, non si conoscono ancora i giorni in cui tutto il cast del format Mediaset si ritroverà per animare i nuovi appuntamenti: è probabile che la redazione sfrutti la pausa (U&D non andrà in onda dal 21 al 25 aprile) per "mettere in cantiere" un bel po' di puntate da poter proporre nella parte finale della stagione 2022/2023.