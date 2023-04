L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 e, al centro delle prossime puntate che saranno registrate nel corso del fine settimana, ci sarà spazio in primis per le vicende di Nicole.

La tronista si è ritrovata al centro di accesissime polemiche che hanno messo in discussione il suo percorso all'interno della trasmissione di Maria De Filippi e che, a questo punto, potrebbero spingere la conduttrice a prendere anche dei seri provvedimenti.

La tronista Nicole finisce al centro delle polemiche a Uomini e donne

Nel dettaglio, le ultime puntate di Uomini e donne sono state caratterizzate dalla dura presa di posizione di Gianni Sperti nei confronti della tronista.

L'opinionista del talk show, infatti, ha messo in discussione il percorso di Nicole dopo che era stata smascherata per il bigliettino che si era scambiata in "gran segreto" con Andrea, uno dei suoi pretendenti presenti in studio.

A quanto pare, infatti, la tronista credeva di non essere stata vista dal tronista ma si sbagliava, visto che Riccardo Guarnieri ha subito segnalato l'accaduto alla redazione e di conseguenza si è ritrovata a fare i conti con varie critiche in trasmissione.

Maria De Filippi potrebbe cacciare via Nicole dallo studio di Uomini e donne

Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che, nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne che saranno registrate in questo fine settimana, la padrona di casa possa scegliere di intervenire in prima persona nei confronti della tronista.

Il sospetto, infatti, è che questa situazione possa continuare a tenere banco nel corso delle nuove registrazioni del talk show e complice anche lo scetticismo di Gianni nei confronti della ragazza, si potrebbe arrivare ad una amara conclusione.

Per smorzare i toni e mettere la parola fine alle critiche che sono sorte in queste settimane, Maria De Filippi potrebbe decidere di cacciare Nicole dalla trasmissione e, in tal modo, chiudere questo capitolo che sta tenendo banco con ampie polemiche.

Luca potrebbe restare da solo a Uomini e donne

Non ci sono ancora conferme in tal senso, ma per la tronista, quindi, potrebbe giungere il momento di dire addio alla trasmissione senza fare la scelta finale in studio.

Un colpo di scena che, sicuramente, attirerebbe ancora di più l'attenzione degli spettatori e incentrerebbe le restanti puntate di questa edizione sul percorso di Luca Daffrè.

Il tronista, dopo un esordio che sembrava promettere molto bene, ha iniziato a perdere colpi e ad oggi non risulta essere particolarmente apprezzato dal pubblico del talk show, il quale ha bocciato il suo trono, definendolo fin troppo soporifero.