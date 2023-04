Gli episodi de Il Paradiso delle Signore 7 andati in onda questa settimana hanno fatto emozionare molto gli spettatori televisivi. Tra questi cinque episodi, solo uno resterà indelebile nella memoria dei fan di questo sceneggiato italiano anni ’60. Si tratta del 144esimo episodio, andato in onda giovedì 13 aprile su Rai 1. Ciò che ha davvero colpito di più i fan è il confronto molto acceso tra Tancredi e Marco di Sant’Erasmo.

Una scena a dir poco appetitosa ed esplosiva, che è stata particolarmente apprezzata dai follower per l’interpretazione meravigliosa di Flavio Parenti e Moise Curia.

Ma a rendere più memorabile questo evento, ci ha pensato l’interprete di Tancredi che ha voluto commentare questo episodio con gli utenti social.

Il Paradiso delle Signore, Marco mette alle strette Tancredi

Il 144esimo episodio della settima stagione de Il Paradiso delle Signore resterà impressa nella memoria dei fan per il confronto molto animato tra Tancredi e Marco. Quest’ultimo, dopo aver unito i puntini in merito all’incendio del mobilificio Frigerio, supplica Tancredi di raccontargli come sono andate veramente le cose quella fatidica notte.

Messo alle strette, l’imprenditore confessa di aver commissionato ai due balordi di dare fuoco alla fabbrica. Marco fa fatica a credere alle sue parole e il fratello maggiore gli spiega i reali motivi di questo gesto: 'Matilde era ossessionata da quella fabbrica e si stava allontanando da me'.

L’ex di Stefania gli fa presente che Matilde poteva perdere la vita, e l'imprenditore risponde che sua moglie si trovava in quella fabbrica per puro caso e che non aveva nessuna intenzione di metterla in pericolo. 'Per quello sono andato lì e non ho esitato un secondo a lanciarmi nella fiamme', sottolinea Tancredi con un'espressione pentita sul volto ma il fratellino gli urla contro: 'È colpa tua.

Hai architettato tutto tu'.

Il confronto tra i due fratelli si fa sempre più infuocato. Da una parte, Tancredi che sostiene di aver compiuto quel gesto folle solo per non perdere sua moglie: 'Non posso vivere senza di lei'. Dall'altra parte, invece, Marco sostiene che quello che Tancredi prova per Matilde non è amore, ma una malattia.

Il confronto tra Tancredi e Marco scatena la rivolta social

'La scena del diverbio tra i fratelli Sant'Erasmo è stata molto forte - ha commentato un utente social – Bravissimi Flavio Parenti e Moise Curia'. Un commentatore, sorpreso dalla cattiveria di Tancredi, ha scritto: 'Ma ha dato fuoco alla fabbrica di Matilde. C'è speranza che lo faccia anche con il Paradiso delle Signore'.

No, ma ha dato fuoco alla fabbrica di Matilde. C’è speranza lo faccia anche con il pds.



#ilparadisodellesignore pic.twitter.com/EWcpLf4ZLG — Tancredi ha fatto fallire Vittorio? (@tancrediarriva) April 13, 2023

Una fan delusa dalle sue ship naufragate, ha scritto che spera che Tancredi dia fuoco a tutto, mentre un'altra ha esclamato: 'Capisco sempre di più Tancredi che dà fuoco a tutto.

Se vorrà farlo pure con le trame, noi apprezzeremo'.

Flavio Parenti fa compagnia ai fan de Il Paradiso delle Signore

'Mamma mia' ha sbottato una fan de Il Paradiso delle Signore, dopo aver scoperto le malefatte dell'imprenditore. A sorpresa, è intervento Flavio Parenti, l'interprete di Tancredi di Sant'Erasmo: 'In fondo è buono'. Un'altra fan, spiazzata dalla confessione del fratello di Marco, ha affermato che Tancredi non sta bene con la testa. Anche qua è intervenuto l'attore Parenti: 'Dai su, cosa vuoi che siano due fiammelle'.