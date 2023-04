Armando continua ad essere al centro di accese polemiche a Uomini e donne e, dopo la segnalazione e le accuse mosse dalla dama Aurora, ecco che un altro volto del trono over ha puntato il dito contro il cavaliere napoletano.

Trattasi di Antonella Perini che, in una recente intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni, ha messo in cattiva luce il volto del trono over, rivelando degli atteggiamenti sospetti che avrebbe notato dopo che scelsero di frequentarsi insieme fuori dal programma Mediaset.

Armando al centro di accese critiche e polemiche a Uomini e donne

Nel dettaglio, Armando è stato uno dei volti più discussi di queste ultime puntate di Uomini e donne, finito al centro delle polemiche dopo i sospetti della dama Aurora.

In studio, Aurora ha accusato Armando di avere un manager alle spalle e di essersi anche proposto per partecipare come nuovo concorrente al Grande Fratello Vip.

Accuse che Armando ha respinto e rigettato al mittente, tanto da chiedere alla padrona di casa del talk show Mediaset, di chiedere informazioni anche ad Alfonso Signorini, per attestare la sua totale estraneità ai fatti.

'Un promoter mi diede delle informazioni', la segnalazione su Armando

Tuttavia, dopo le critiche e le accese polemiche social, anche altri ex volti della trasmissione di Maria De Filippi hanno puntato il dito contro Armando, mettendolo così in cattiva luce.

È questo il caso di Antonella Perini, una dama vista in trasmissione un po' di tempo fa, la quale fu protagonista di un avvicinamento con il cavaliere napoletano.

"Appena andò in onda la puntata in cui lui diceva di voler uscire dallo studio con me, un promoter di eventi della Calabria, con il quale sia Armando che altri volti del parterre hanno collaborato, mi diede delle informazioni", ha dichiarato l'ex dama di Uomini e donne, che ha così messo ulteriormente in cattiva luce il cavaliere del trono over.

Le lacrime di Armando a Uomini e donne

Insomma, sembrerebbe proprio che Armando sia interessato alla partecipazione a Uomini e donne non solo per cercare l'amore e la donna della sua vita, ma anche per ottenere visibilità e riconoscibilità.

Una questione decisamente molto spinosa che, nel corso delle ultime puntate di questa edizione, ha fatto crollare in lacrime Armando.

Il cavaliere, protagonista di un confronto in studio con Maria De Filippi, si è lasciato andare al pianto disperato, non sopportando l'idea che qualcuno potesse metterlo in cattiva luce soprattutto nei confronti della padrona di casa del talk show. Riuscirà a chiarire definitivamente questa vicenda? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni.