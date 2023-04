Giovedì 13 aprile a Roma c'è stata la festa del Grande Fratello Vip. In queste ore, però, sta facendo discutere un episodio che ha coinvolto Antonella Fiordelisi: durante il party, l'influencer salernitana ha messo dei like su Twitter ad alcuni commenti contro gli "Incorvassi" (nome utilizzato dai fan per chiamare la coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia).

Fiordelisi di nuovo contro Tavassi e Micol

Nella casa di Cinecittà fra Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi non è mai corso buon sangue: sebbene i tre "vipponi" abbiano cercato di andare d'accordo, non sono riusciti ad instaurare un rapporto.

Nonostante il Reality Show sia giunto al capolinea da più di una settimana, Fiordelisi continua ad avere il dente avvelenato nei confronti dei due ex compagni d'avventura. Scendendo nel dettaglio, durante la festa del Grande Fratello Vip Antonella ha messo dei like ad alcuni commenti su Twitter in cui veniva criticato l'atteggiamento degli "Incorvassi". Il commento scritto dall'utente in questione elogia Donnamaria-Fiordelisi, ma punge Tavassi con Micol: "La finta coppia stasera manco si c...., guardate i Donnalisi, loro si che sono innamorati".

Il commento di alcuni utenti del web

Ovviamente, il gesto di Antonella Fiordelisi non è passato inosservato. Un utente ha fatto notare che l'influencer salernitana, nel mezzo di una festa ha passato parte del suo tempo a mettere like contro una coppia.

Un altro utente ha sbottato: "Antonella ma curati l'ossessione che hai per gli Incorvassi, perché sta diventando tutto così imbarazzante". A detta di un utente, Fiordelisi avrebbe solamente cercato di catturare l'attenzione durante la festa del Grande Fratello Vip.

Nel frattempo, il party di ieri ha evidenziato nuovamente una frattura tra gli ex "vipponi".

Per l'ennesima volta gli "Spartani" si sono ritrovati a ridere e scherzare, così come i "Persiani", ma i due gruppi non hanno mai trascorso del tempo insieme.

Audio-gate: un'autrice si sfoga durante la festa e cita il nome di Antonella

A finire al centro del gossip c'è stato anche un altro episodio durante la festa del Grande Fratello Vip 7.

Un ottimizzatore Mediaset ha girato un video della location, quando involontariamente ha registrato la sfogo di un'autrice del reality show avuto con alcune persone: "Io ho avuto paura, siccome c'era Antonella che mi guardava e mi diceva ciao ciao. E io aaah, ma ti levi".

Non è chiaro l'autrice da chi sia stata messa in soggezione, ma sui social alcuni utenti hanno ipotizzato che si trattasse di Antonella Fiordelisi. Tra i vari commenti non è mancata l'ironia di alcuni: "Oddio, nessuno può vedere Antonella".