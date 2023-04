La soap opera turca Terra amara continua a regalare colpi di scena ai telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni sulle puntate della terza stagione raccontano che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) verrà salvata in extremis dai medici dopo essere stata ferita gravemente da Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova).

Demir Yaman (Murat Ünalmış) quando sua moglie sarà fuori pericolo di vita si pentirà delle sue continue vessazioni: soprattutto non si perdonerà di averle vietato di rivedere i figli Adnan e Leyla.

Spoiler turchi, Terra amara: Behice non riesce a uccidere Zuleyha

Nei prossimi episodi in onda sul piccolo schermo italiano, Mujgan dopo aver ripreso un incontro tra Zuleyha e Yilmaz (Uğur Güneş) con una telecamera farà avere il video incriminato a Demir, senza però fargli sapere di essere la mittente. Quest’ultimo caccerà di casa la moglie Altun, impedendole addirittura di vedere i figli. A questo punto la reazione di Zuleyha sarà abbastanza dura, dato che attenterà alla vita del marito dopo aver tentato il suicidio. La protagonista principale della telenovela finirà in carcere, invece Yaman si salverà dopo essere uscito dal coma.

Successivamente Zuleyha verrà portata in ospedale a causa di un’intossicazione alimentare, e Behice (Esra Dermancıoğlu) coglierà l’occasione per farla fuori: quest’ultima anche se si travestirà da infermiera non riuscirà a mettere fine all’esistenza di Altun, la quale si risveglierà proprio quando cercherà di somministrarle un farmaco mortale.

Yaman si pente di aver fatto soffrire la moglie, Mujgan minacciata da Altun

A questo punto Demir farà scagionare Zulyeha, che non appena farà ritorno in libertà farà i conti con la furia della rivale Mujgan. In particolare quest’ultima perderà le staffe, quando metterà le mani in una falsa lettera scritta su ordine di sua zia Behice: nello specifico la dottoressa Hekimoğlu crederà che Altun abbia cercato di far sapere a Yilmaz che in realtà Adnan è nato dalla loro passata relazione.

Mujgan sarà decisa a sbarazzarsi una volta per tutte di Altun per salvare il suo matrimonio. Quest’ultima sarà invitata a recarsi nelle boscaglie nei pressi della tenuta Yaman e quando si troverà faccia a faccia con la sua rivale Mujgan, verrà costretta a togliersi la vita. Durante il violento scontro fisico con la nemica, Zuleyha riceverà una pallottola vicino al cuore: Mujgan si darà alla fuga con l’aiuto della zia Behice dopo aver ferito la rivale.

Per fortuna Altun sfuggirà alla morte a seguito di un complicato intervento chirurgico. Demir dopo aver rischiato di perdere la moglie sarà assalito dai sensi di colpa per averla allontanata da Adnan e Leyla: per questo motivo il ricco imprenditore consentirà alla madre Hünkar (Vahide Perçin) di portare i figli in ospedale. Intanto il turbamento di Mujgan sarà evidente quando la sua rivale si salverà. A sorpresa però Zuleyha nasconderà di aver rischiato di morire per mano della dottoressa Hekimoğlu. La minaccia di Altun non si farà attendere, nell’istante in cui Mujgan le farà visita in ospedale su consiglio di Behice: in tale frangente Zuleyha prometterà alla sua rivale di fargliela pagare.