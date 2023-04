A poche settimane ormai dalla scelta finale di Nicole a Uomini e donne, arriva una segnalazione sul conto di Carlo, uno dei pretendenti di questa edizione che sta portando avanti il ​​suo percorso per conoscere meglio la giovane tronista.

La segnalazione è stata resa pubblica sui social dall'esperta di gossip, Deianira Marzano, la quale non si è fatta problemi a postare lo scatto di Carlo, beccato in discoteca assieme ad un amico.

Si avvicina la scelta finale di Nicole a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne prosegue con successo su Canale 5 e, tra gli eventi più attesi delle prossime settimane, vi sono proprio le scelte finali dei due tronisti in carica, i quali stanno portando avanti questo percorso da un po' di settimane e nel corso delle nuove registrazioni di questa edizione, rivelano i nomi dei loro pretendenti preferiti.

Occhi puntati in primis sulla giovane Nicole che, nel corso delle ultime puntate, si è ritrovata a dover affrontare la crisi di Carlo: il corteggiatore aveva scelto di andare via dalla trasmissione dopo aver visto un'esterna della tronista assieme ad un altro pretendente, che l'ha messo in forte crisi.

Alla fine, però, Nicole ha scelto di correre ai ripari e per far fronte a questa situazione, è subito corsa in difesa di Carlo ed ha scelto così di andare a "recuperarlo", evitando che potesse andare via definitivamente dalla trasmissione di Canale 5.

La segnalazione su Carlo prima della scelta di Nicole a Uomini e donne

Tuttavia, in queste ore, Carlo si è ritrovato coinvolto al centro di una segnalazione che non è passata inosservata sul web e sui social.

Il giovane corteggiatore, infatti, è stato beccato in discoteca assieme ad un suo amico: le foto sono state diffuse in rete da Deianira Marzano.

"Beccato il corteggiatore di Nicole al Papete Beach di Milano Marittima", si legge nella segnalazione che è stata recapitata all'esperta di gossip.

'Si va a divertire', Carlo beccato in discoteca fuori da Uomini e donne

"Si va a divertire...", ha aggiunto ancora Deianira con tono sarcastico in riferimento alla "bella vita" del corteggiatore fuori dallo studio della trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

Quale sarà a questo punto la reazione finale di Nicole? Non si esclude che, le immagini di questa segnalazione, possano arrivare anche all'interno dello studio di Uomini e donne.

La tronista, quindi, potrebbe ritrovarsi a commentarle in trasmissione, un po' come era successo in passato con Lavinia Mauro, alle prese con diverse segnalazioni sul conto di Alessio Corvino, il corteggiatore che alla fine ha deciso di scegliere come nuovo fidanzato ufficiale.