L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 si avvia verso le fasi finali di questa stagione e, le anticipazioni delle ultime puntate che andranno in onda su Rai 1 durante la prima settimana di maggio, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Spazio in primis alle vicende di Marcello che, dopo aver trascorso un periodo a Ginevra, sulle tracce della sua amata Adelaide, avrà modo di ritornare in città.

Novità anche in casa Amato: Agnese è rientrata a Milano da Londra ma, dopo l'entusiasmo iniziale, metterà al corrente i suoi familiari di un'importante decisione legata al suo futuro.

Marcello scosso per la contessa: anticipazioni Il Paradiso 7 ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marcello, il quale ritornerà di nuovo a Milano dopo essere stato sulle tracce della sua amata contessa Adelaide.

E, alla fine, Marcello riuscirà ad avere la meglio: il ragazzo, infatti, scoprirà che fine ha fatto la donna e soprattutto il segreto che l'ha portata a far perdere le sue tracce a tutti.

A quel punto Marcello tornerà in Italia profondamente scosso e proverà dalla situazione, ma preferirà tacere sulla donna e non racconterà a nessuno come stanno davvero le cose.

Marcello scopre delle nozze di Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle signore ultime puntate

Come se non bastasse, dopo essere ritornato in Italia, Marcello scoprirà che Ludovica si è sposata: un "matrimonio lampo", fortemente voluto da Ferdinando.

E poi ancora, le anticipazioni sulle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio anche per la scelta finale di Agnese Amato.

La donna rimetterà piede in città dopo un lungo periodo di assenza e, in un primo momento, sarà una grande festa e una vera e propria gioia per tutti.

Agnese se ne va: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 ultime puntate

Armando e Salvatore, infatti, crederanno che questo rientro in città di Agnese sia dettato dalla volontà della donna di restare stabilmente a Milano, ma questa non è la verità dei fatti.

Sì, perché proprio nel corso del gran finale di questa settima stagione della soap opera, Agnese confesserà ad Armando di aver preso una decisione importante: la donna intende lasciare ufficialmente Milano per trasferirsi a Londra.

Le anticipazioni del Paradiso delle signore 7 rivelano che Agnese metterà al corrente di questa decisione anche Vittorio Conti, ufficializzando così il suo licenziamento dal grande magazzino milanese per intraprendere un nuovo percorso di vita nella città che l'ha accolta durante l'ultimo periodo.