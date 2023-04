La registrazione di Uomini e donne che si è svolta sabato 22 aprile, sta facendo discutere per i tanti momenti di tensione che ci sono stati in studio. Le anticipazioni fanno sapere che Riccardo e Armando si sono messi le mani addosso durante un battibecco che vedeva coinvolta anche Aurora; questa scena, però, dovrebbe essere tagliata in fase di montaggio. Anche Tina ha litigato furiosamente con il signor Elio, ma a placarla ci ha pensato Maria con uno dei suoi discorsi.

Aggiornamenti dagli studi di Uomini e Donne

La rissa che c'è stata tra Armando e Riccardo, è sicuramente l'anticipazione più spiazzante della puntata di Uomini e Donne che sarà trasmessa in tv da mercoledì 26 aprile.

Chi era in studio sabato scorso, infatti, racconta che i due cavalieri si sono alzati le mani dopo una lunga lite che i presenti hanno fatto fatica a placare.

Il blogger Pugnaloni, però, su Instagram precisa che non si è trattato di un "incontro di boxe": Incarnato e Guarnieri sono arrivati vicinissimi l'uno all'altro e per un momento si sono scontrati fisicamente, almeno fino a quando non sono intervenuti gli altri del cast per dividerli.

Chi segue da tempo il dating-show, però, già ipotizza che questo "corpo a corpo" tra i due protagonisti del Trono Over non andrà mai in onda su Canale 5: redazione e conduttrice, infatti, tendono a censurare scene del genere quando le registrazioni passano al montaggio prima di arrivare sul piccolo schermo.

Scintille tra i personaggi di Uomini e Donne

Le anticipazioni del 22 aprile, però, riguardano anche un'altra furiosa lite che c'è stata in studio.

Dopo aver sentito Elio proporre a Paola un appuntamento per rimediare al disastro della volta precedente, Tina non ci ha visto più e ha iniziato ad attaccarlo. L'opinionista e il cavaliere, dunque, hanno dato vita a un accesso battibecco che i presenti non sono riusciti a sedare: la vamp era fuori di sé e ha inveito a lungo contro il signore che in settimana ha anche cercato di riallacciare un'amicizia con Gemma.

Questa discussione si è protratta fino a quando Maria De Filippi non ha preso la parola e ha invitato Cipollari a calmarsi: la padrona di casa del dating-show, dunque, ha "rimproverato" Tina per la veemenza con la quale stava criticando un uomo più grande di lei

Baci tra i giovani di Uomini e Donne

Anche tra Armando e Aurora sono volate parole grosse: la dama ha contattato un'ex corteggiatrice che in passato ha frequentato il napoletano.

L'obiettivo di Tropea era quello di scoprire se Incarnato intrattiene conoscenze "speciali" al di fuori dello studio, ma Lucrezia non le ha dato soddisfazioni e ha raccontato tutto al cavaliere.

La ragazza è stata anche sentita dalla redazione di Uomini e Donne per capire che tipo di legame ha attualmente col protagonista del Trono Over e, stando alle anticipazioni che sono trapelate dagli Elios lo scorso 22 aprile, non è emerso nulla di rilevante o "compromettente".

Per quanto riguarda il Trono Classico, Nicole si è lasciata andare a più baci passionali con Andrea in esterna: questi avvicinamenti hanno spinto Carlo a lasciare temporaneamente lo studio in presa alla delusione. Vedendo il giovane rientrare dopo pochi minuti, Gianni ha concordato con Roberta nel sostenere che sarebbe un "sottone".

La puntata che Maria ha condotto il 22 aprile, sarà trasmessa in tv quando il programma rientrerà dal ponte del 25: la prima parte (quella dedicata a Gemma e alla lite tra Tina ed Elio) dovrebbe andare in onda mercoledì 26/04, mentre la rissa tra Armando e Riccardo non dovrebbe mai essere mostrata ai telespettatori sebbene i due si siano stretti la mano a fine riprese.