Questo sabato 22 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini & Donne: mentre il dating-show è in pausa (la regolare programmazione riprenderà mercoledì 26 aprile) Maria De Filippi ha condotto una registrazione movimentata e ricca di avvenimenti.

Le anticipazioni che il blogger Lorenzo Pugnaloni ha dato su Instagram riguardano sia i "veterani" del Trono Over che i giovani del cast: Gemma, Paola, Armando e Riccardo ancora protagonisti, così come i tronisti Luca Daffré e Nicole Santinelli.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Dopo aver rassicurato i fan di U&D sul fatto che Ida e Alessandro stanno insieme e che sono infondate le voci di crisi e tradimento che sono circolate in questi giorni, Lorenzo Pugnaloni è tornato a occuparsi degli attuali protagonisti del dating-show e di quello che hanno combinato in studio nel corso dell'unica registrazione prevista per questa settimana.

Quelle che stanno circolando sabato 22 aprile, dunque, sono le sole anticipazioni che i curiosi avranno in questo periodo in cui il programma di Maria De Filippi è in stand-by per il "ponte" del 25 aprile.

Le date delle prossime riprese, infatti, ancora non si conoscono ma è molto probabile che slittino a quando il format tornerà in onda, quindi almeno a mercoledì 26.

Il cast, comunque, nelle scorse ore si è ritrovato all'interno degli Elios per aggiornare il pubblico su quello che è accaduto ultimamente: dame e cavalieri hanno raccontato delle loro frequentazioni, tronisti e corteggiatrici delle ultime esterne che hanno fatto.

Novità sui protagonisti di U&D

Mentre in rete si discute delle frecciatine social tra Riccardo e Alessandro di U&D, dagli studi Elios trapelano i primi spoiler della registrazione che sarà trasmessa in tv a partire da mercoledì 26 aprile.

I "veterani" del Trono Over sono tornati davanti alle telecamere dopo un paio di puntate agitate e contrassegnate soprattutto da liti: Paola, in particolare, si è scontrata con parecchi membri del parterre ma anche con l'opinionista Gianni Sperti.

La discussione più accesa, però, la dama l'ha avuta con Gemma a causa del termine "affamata" che le ha attribuito in uno dei loro soliti botta e risposta.

Se Ruocco ha interrotto tutte le conoscenze che aveva intrapreso ultimamente, Galgani ha accettato di frequentare il signor Giuseppe nonostante lo scetticismo di Tina.

Le due protagoniste del dating-show, sono sembrate più interessate a litigare tra loro piuttosto che a cercare la persona giusta come vorrebbe il regolamento.

Nella bagarre si è intromesso Elio, chiedendo a Paola un'altra possibilità ma Cipollari l'ha attaccato pesantemente.

Armando e Riccardo litigano

Armando è stato al centro di una lunga discussione con Aurora, che ha cercato di scoprire se in passato ha frequentato Lucrezia (un'ex corteggiatrice con la quale si era scambiato il numero di telefono). Quest'ultima ha avvisato Incarnato del tentativo di Tropea di farla parlare del loro rapporto, così tra i due è nato un litigio furioso. Nel diverbio si è intromesso Riccardo: a un certo punto, Guarnieri e il napoletano sono arrivati a mettersi le mani addosso. Gli altri presenti in studio li hanno separati tardivamente, quindi la rissa c'è stata, ma Pugnaloni ipotizza che sarà tagliata in fase di montaggio, quindi il pubblico non potrebbe vederla su Canale 5.