Da qualche ora in rete non si parla d'altro che della rissa tra Armando e Riccardo a Uomini e Donne. Le anticipazioni della puntata che è stata registrata il 22 aprile, infatti, parlano di un breve ma intenso "corpo a corpo" tra i due veterani del Trono Over, separati dai presenti dopo pochi secondi di scontro fisico. Una teoria che stanno sposando tantissimi fan del dating-show, è che questa scena non andrà mai in onda su Canale 5: la redazione dovrebbe censurare il tutto nel montaggio.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Riccardo e Armando si sono messi le mani addosso nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne: è questo lo spoiler che sta impazzando in rete da quando Maria De Filippi ha concluso le uniche riprese settimanali del suo dating-show.

Il blogger Pugnaloni, che per primo ha riportato la notizia dello scontro fisico che hanno avuto i due cavalieri davanti alle telecamere, ha anche spiegato che tutto è cominciato con l'intromissione di Guarnieri in una lite che Incarnato stava avendo con Aurora in studio.

Tra i protagonisti del Trono Over, dunque, sono volate parole grosse e, anche se per pochi secondi, anche qualche "manata": ci hanno pensato i presenti a separare i due ed evitare che il tutto degenerasse in qualcosa di ancora più pesante.

La teoria del pubblico di Uomini e Donne

Chi ha riportato le anticipazioni di questa rissa, poi, ha precisato che quasi sicuramente non sarà trasmessa su Canale 5.

Da qualche anno a questa parte, infatti, la redazione preferisce censurare immagini troppo forti come quelle di scontri fisici e liti esagerate.

"La taglieranno nel montaggio", è il commento deluso di chi già sa che la scena del corpo a corpo tra Armando e Riccardo sarà cancellata dalla puntata quando gli addetti ai lavori la prepareranno per mandarla in onda.

Questo meccanismo è ben noto a chi guarda Uomini e Donne, tant'è che lo stesso Pugnaloni ha precisato che lo scontro fisico tra i due cavalieri quasi sicuramente non verrà mostrato sul piccolo schermo sebbene sia durato poco e i due si siano stretti la mano in segno di pace a fine registrazione.

Tutte le recenti 'censure' a Uomini e Donne

Qualora la rissa tra Armando e Riccardo venisse tagliata in fase di montaggio, non sarebbe di certo la prima volta: il pubblico di Uomini e Donne, infatti, ormai è abituato a queste "mosse" degli addetti ai lavori.

Se in passato andava in onda tutto quello che accadeva in studio (su Canale 5 si sono visti schiaffi, liti furiose e scontri fisici molto forti), da qualche anno a questa parte le cose sono cambiate e tutto ciò che è considerato eccessivo viene censurato.

Nelle ultime edizioni del dating-show, ad esempio, non sono stati mai mostrati al pubblico: il finto svenimento di Pinuccia in studio che ha allarmato Maria De Filippi (motivo per il quale la dama non è stata riconfermata nel parterre femminile), i severi rimproveri della padrona di casa ad Armando (diversi e spesso contrassegnati dalle lacrime del cavaliere), le sberle che una dama ha dato a Biagio Di Maro davanti alle telecamere e tanto altro.

Qualora il "corpo a corpo" tra Incarnato e Guarnieri venisse proposto su Canale 5, i fan ne rimarrebbero stupiti perché sarebbe un'eccezione dopo un lungo periodo di tagli e cancellazioni di scene simili dalle puntate.

La discussione che Tina ha avuto con Elio sempre nel corso della registrazione del 22 aprile, invece, dovrebbe andare in onda perché la presentatrice è intervenuta in tempo per evitare che l'opinionista superasse il limite.