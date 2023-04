Gemma Galgani continua ad essere al centro di accese polemiche per la sua esperienza ormai decennale nello studio di Uomini e donne.

La dama torinese è ancora oggi uno dei volti di spicco della trasmissione del primo pomeriggio di Maria De Filippi, costantemente al centro della ribalta per le sue storie d'amore che non hanno mai un lieto fine.

E, in queste ore, a smascherare il comportamento della dama ci ha pensato anche un'ex protagonista della trasmissione di Canale 5: trattasi di Cristina Plevani, storica ex vincitrice del primo Grande Fratello e in passato anche tronista.

Gemma al centro dell'attenzione nello studio di Uomini e donne

Nel dettaglio, le vicende di Gemma continuano ad essere costantemente al centro dell'attenzione mediatica a Uomini e donne.

La dama torinese, complici i suoi amori tormentati, non riesce a portare a termine questa avventura e nel corso dell'ultima stagione in onda su Canale 5, ha avuto modo di conoscere e poi "rifiutare" un bel po' di cavalieri.

Un comportamento che non passa inosservato quello di Gemma, al punto che qualcuno inizia a storcere il naso e pensare che la dama stia seguendo solo un copione nello studio di Uomini e donne.

'Che ci fa ancora lì, il programma perde credibilità', l'affondo contro Gemma

Tra coloro che ormai non credono più nella buonafede della dama torinese vi è Cristina Plevani, storica ex vincitrice del Grande Fratello e in passato anche tronista nella trasmissione di Maria De Filippi.

"Per me fa perdere di credibilità anche al programma. Che senso ha stare in una trasmissione tredici anni per cercare l'amore? Perdi credibilità", ha sbottato Cristina senza risparmiare una stoccata al vetriolo nei confronti della dama torinese di Uomini e donne.

"Se non trova quello giusto, che ci fa ancora lì?", ha proseguito ancora l'ex tronista del talk show di Maria De Filippi, la quale si augura che la dama torinese possa uscire di scena dal cast.

Gemma Galgani viene 'smascherata' dall'ex tronista di Uomini e donne

"Per me non è credibile, la sua presenza dovrebbe essere a tempo determinato. Se poi fa parte del cast, allora è un altro discorso", ha aggiunto ancora Cristina che a quanto punto è arrivata ad ipotizzare che Gemma sia diventata un volto fisso della trasmissione del pomeriggio di Canale 5 al pari di Gianni e Tina.

Il pensiero di Cristina ad oggi sembra essere condiviso da un bel po' di fan e spettatori social, i quali si augurano vivamente che la De Filippi possa attuare un cambiamento importante nel parterre del trono over.

Arriverà la svolta definitiva per Gemma e la trasmissione? Lo scopriremo nel corso della prossima edizione.