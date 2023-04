La favola d'amore tra Luca Salatino e Soraia Ceruti è giunta al capolinea. Dopo i pettegolezzi di gossip dei giorni scorsi, la conferma è arrivata dall'ex tronista di Uomini e Donne. Ma non è tutto, Salatino ha postato una storiea criptica in cui ha lasciato intendere di esserci rimasto deluso da una persona che credeva "grande" ma in realtà si è dimostrata "piccola".

La possibile stoccata di Salatino all'ex Soraia

Da qualche settimana a questa parte, si mormorava di una possibile crisi tra Luca Salatino e Soraia. Nella serata di lunedì 17 aprile, l'ex tronista di Uomini e donne ha confermato la fine della relazione.

Al tempo stesso, lo chef romano è sembrato volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa. Nel dettaglio, ha postato una storia in cui ha chiosato: "Non è tanto la grandezza delle delusioni, ma la piccolezza di chi credevi grande".

Il diretto interessato non ha menzionato alcun nome, ma potrebbe trattarsi di una frecciatina nei confronti della sua ex Soraia. Probabilmente Luca si è sentito tradito da una persona alla quale aveva dato il suo affetto.

I possibili motivi della rottura

Luca Salatino non ha rivelato i motivi della fine della storia con Soraia, ma ha solo chiesto di rispettare questo momento delicato.

Tramite una storia di Instagram, l'influencer Deianira Marzano ha sostenuto che la coppia si sia tradita a vicenda.

Dunque, Salatino è stato invitato a non voler far passare la sua ex Soraia come colei che abbia mandato in frantumi la liaison.

Amedeo Venza invece, ha fatto sapere tramite una storia IG che Luca Salatino avrebbe bloccato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ovunque. Tuttavia, i due blogger lo scorso novembre avevano ricevuto una segnalazione su Soraia: un utente che ha preferito rimanere anonimo aveva detto di aver avvistato la giovane in un bar di Como e successivamente sarebbe salita in auto con un ragazzo.

Luca Salatino preso di mira da alcuni utenti del web

La notizia della rottura tra Salatino e Soraia è stata oggetto di discussione sui social. Su Twitter, alcuni utenti hanno punzecchiato l'ex tronista di Uomini e Donne per l'atteggiamento avuto all'interno del Grande Fratello Vip 7: secondo alcuni, Luca durante il suo percorso avrebbe più volte giudicato Giaele e Oriana per come vivevano l'amore sostenendo che la sua fidanzata fosse diversa da loro quando la realtà dei fatti racconterebbe un'altra versione.

A detta di alcuni utenti, Salatino dovrebbe passare meno tempo a giudicare il prossimo. Tra i vari commenti, c'è anche chi si è detto dispiaciuto perché Luca sognava davvero di sposare e creare una famiglia con Soraia.

Tra le persone che hanno speso parole di conforto per Salatino, c'è stata anche Antonella Fiordelisi.