La terza stagione di Terra Amara si aprirà con l'arrivo sul set di un nuovo personaggio destinato a portare ulteriore scompiglio a villa Yaman. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, Hunkar scoprirà che il figlio, per tenere Adnan e Leyla lontani da Zuleyha, ha affidato i piccoli a Sevda, l'ex amante del suo defunto marito. La matrona andrà su tutte le furie e oltre a riportare i nipoti a casa, caccerà Demir dalla tenuta. Per di più, Hunkar si recherà di persona a casa di Sevda e la affronterà in un duro faccia a faccia.

L'amara scoperta di Hunkar

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi su ciò che accadrà all'inizio della terza stagione. Seguendo la storyline della seguitissima soap turca, Hunkar, attraverso le parole della piccola Uzum, verrà a conoscenza del luogo in cui i suoi nipotini sono tenuti nascosti da Demir. La matrona degli Yaman scoprirà che il figlio ha affidato Adnan e Leyla alle cure di Sevda, colei che fu l'amante più importane di Adnan senior. Oltre a riportare immediatamente i bambini tra le braccia di Zuleyha, Hunkar, sconcertata per la scoperta, caccerà immediatamente via Demir dalla tenuta.

Sarà Hunkar stessa, confidandosi con la fedele Saniye, a rivelare ai telespettatori il motivo per cui il solo nome della donna l'ha sconvolta così tanto.

La madre di Demir spiegherà che Sevda è stata molto importante per il defunto marito tanto che ad un certo punto l'uomo avrebbe voluto divorziare da lei per ricominciare una nuova vita accanto all'amante. Hunkar però ai tempi impedì al marito di lasciarla relegando Adnan Senior ad una vita infelice lontano dalla sua nuova fiamma.

Duro faccia a faccia tra Hunkar e Sevda

Visto l'odio provato ancora per Sevda, Hunkar si presenterà a casa sua e tra le due donne si innescherà un dialogo molto duro, dal quale emergerà che proprio Hunkar ha impedito sia al marito che a Sevda di poter vivere insieme. La matrona, mostrandosi risoluta e sicura di sé, affermerà che mai avrebbe distrutto il suo matrimonio solo per una delle tante amanti del marito.

Sarà subito ben chiaro però che Sevda ha avuto un ruolo molto importante nella vita di Adnan senior.

E a conferma di ciò, Sevda affermerà che Demir da ragazzo correva a cercare conforto da lei e dal padre, vista l'assenza di Hunkar. Quest'ultima resterà colpita da tali affermazioni tanto che si domanderà il motivo per cui il figlio ha avuto un buon rapporto con l'amante del padre anche in seguito alla sua morte. Questa sarà una domanda che attanaglierà la matrona, ma per scoprirne di più bisognerà attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.