Ida Platano finisce al centro dei sospetti dopo alcune rivelazioni dell'ex dama di Uomini e donne, Barbara De Santi.

In questi giorni, lo studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi è stato scosso dalle rivelazioni sul conto di Armando Incarnato, il quale è stato accusato da Aurora di avere un manager e di aver sostenuto dei provini per partecipare al Grande Fratello Vip. Accuse che Armando ha rigettato al mittente. Intanto in queste ore sulla questione è stata tirata in ballo pure l'ex dama siciliana del trono over.

Armando al centro di accese polemiche a Uomini e donne: interviene anche Barbara De Santi

Nel dettaglio, dopo le accese polemiche sul conto di Armando a Uomini e donne, il cavaliere si è prontamente difeso, sostenendo che c'erano dei tentativi in corso da parte di persone che volevano infangarlo.

In difesa di Armando si è schierata anche la dama Barbara De Santi che, tuttavia, pur difendendo il cavaliere napoletano, non ha risparmiato una stoccatina al vetriolo nei confronti della sua migliore amica, Ida Platano.

"Armando io ti ho difeso in questa occasione, ma come dice Gianni: anche tu lo dici agli altri", ha precisato Barbara sui social.

'Ida ha un manager che la gestisce', l'accusa di Barbara

"E mi chiedo perché hai colpito tutti (me compresa) e mai la tua amica Ida Platano che tra sponsorizzazioni e manager che la gestisce è in cima alla classifica"; ha aggiunto ancora l'ex protagonista di Uomini e donne, tirando in ballo la dama siciliana e mettendola così in cattiva luce.

In attesa di scoprire cosa succederà nel corso delle prossime giornate e se Ida deciderà di intervenire in prima persona per mettere la parola fine a queste voci sul suo conto, in queste ore si è tornato a parlare della dama siciliana anche per la presunta crisi in corso con Alessandro Vicinanza.

I due si sono conosciuti e innamorati quest'anno all'interno dello studio della trasmissione di Maria De Filippi, tanto da decidere poi di uscire insieme dallo studio per viversi la loro favola d'amore insieme.

Ida e Alessandro: sono già in crisi dopo la scelta finale a Uomini e donne?

Tutto sembrava procedere per il verso giusto, fino a quando in questi giorni non si sono diffuse voci legate a una presunta crisi in corso tra Ida e Alessandro.

Il motivo? Il fatto che la donna non sia intervenuta sui social per sostenere Alessandro dopo che ha avuto dei problemi di salute.

Malgrado le voci di questa presunta crisi in corso, sia Ida che Alessandro per il momento preferiscono non commentare: i due non hanno infatti confermato né smentito le voci che li riguardano.