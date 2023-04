Continuano i commenti di ex protagoniste di Uomini e donne su quello che sta accadendo in studio nell'ultimo periodo. Barbara De Santi ha difeso Armando dagli attacchi di Aurora e di altre sue vecchie conoscenze, ma poi ci ha tenuto a ricordargli che una delle sue più care amiche sarebbe in cima alla lista di chi meriterebbe di essere criticato. La maestra si riferisce a Ida Platano e alle sponsorizzazioni che fa da anni sui social network: pare che la bresciana abbia alle spalle un manager.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e donne

Nell'attesa che trapelino le anticipazioni di una nuova registrazione di Uomini e donne (fissata per il pomeriggio di sabato 15 aprile), un'amata ex dama ha ripreso parola su Instagram per lanciare qualche frecciatina ad una collega.

Nel commentare una delle ultime puntate del dating-show che sono andate in onda, Barbara De Santi ci ha tenuto a fare un paio di precisazioni sui "veterani" del Trono Over che spesso vengono accusati di essere in studio solo per visibilità e per un tornaconto economico.

"Armando io ti ho difeso, ma come dice Gianni anche tu hai detto queste cose ad altri", ha esordito la maestra nello sfogo social che i fan hanno immediatamente intercettato e sottolineato soprattutto per il riferimento che è stato fatto ad un'altra "regina" della trasmissione.

Le stoccate della protagonista di Uomini e donne

"Mi chiedo perché hai colpito tutti (me compresa) e non la tua amica Ida Platano che, tra sponsorizzazioni e manager che la gestisce, è in cima alla classifica", ha scritto Barbara in una storia instagram che i fan di Uomini e donne hanno subito notato.

Insomma, sembra che De Santi abbia ancora qualcosa da recriminare ad una sua storica "antagonista" televisiva, una dama con la quale si è scontrata parecchie volte nel periodo in cui entrambe frequentavano gli studi Elios.

Che la parrucchiera di Brescia si presti a pubblicizzare vari prodotti sui social network, è cosa risaputa da anni: vista l'enorme popolarità che il dating-show le ha regalato.

Anche quando era ancora nel cast, Ida veniva spesso attaccata da Tina o dai suoi ex per le promozioni che faceva continuamente sul suo profilo, cosa che non ha mai smesso di fare neppure dopo che si è fidanzata con Alessandro Vicinanza e con lui ha lasciato il Trono Over.

Paura per il cavaliere di Uomini e donne

Prima che Barbara De Santi la prendesse di mira su Instagram, Platano era tornata al centro del gossip per una chiacchiera che sarebbe già stata smentita.

Nelle scorse ore sono circolate voci su una possibile crisi in corso tra Ida e Alessandro di Uomini e donne, la coppia che si è formata agli Elios qualche mese fa e che da un po' di tempo sembrava essersi un po' raffreddata almeno pubblicamente.

Vicinanza, in particolare, ha allarmato i fan quando si è mostrato sul lettino di un ospedale con una flebo attaccata al braccio. Dopo circa 24 ore, il cavaliere è tornato sul web e ha spiegato: "Ho trascorso una giornata al Pronto Soccorso e ho fatto tutte le analisi".

"Diciamo che ho il cuore un po' ballerino, ma adesso mi sono ripreso. Grazie per esservi preoccupati per me, è tutto a posto", ha concluso il napoletano.

In tutto questo, Ida non si è esposta per ore per mostrare affetto al fidanzato che ha passato un brutto momento.

La sera del 14 aprile, però, tra le storie della parrucchiera è apparsa una foto che la ritrae assieme al compagno, un gesto che sembra confermare che tra loro è tutto ok e che non ci sarebbe nessuna "maretta" come tanti hanno pensato ultimamente.