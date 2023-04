Colpo di scena nel corso delle riprese di Uomini e donne che si sono svolte sabato 22 aprile. Gli spoiler sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sono stati dei momenti di grande tensione in studio, dopo che Armando e Riccardo si sono ritrovati ai ferri corti ed sono arrivati alle mani.

Spazio anche alle vicende di Tina che, questa settimana, ha perso le staffe nei confronti di Elio, al punto da costringere Maria De Filippi ad intervenire.

Rischio censura per Armando e Riccardo: spoiler Uomini e donne nuove riprese

Nel dettaglio, gli spoiler sulla registrazione di Uomini e donne di questa settimana riportate da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che in studio ci sono stati dei momenti di tensione tra Riccardo e Armando.

I due volti del trono over si sono ritrovati ai ferri corti, al punto che questa volta sono arrivati alle mani: immediata la reazione degli altri presenti in studio che sono subito intervenuti per cercare di evitare il peggio tra i due. Al termine della registrazione, però, i due volti del trono over si sono stretti la mano.

Una scena decisamente molto forte che, tuttavia, Maria De Filippi potrebbe decidere di tagliare dalla messa in onda delle nuove puntate del talk show, in programma questa settimana dal 26 aprile in poi su Canale 5.

Maria De Filippi bacchetta Tina: spoiler Uomini e donne riprese 22 aprile

Occhi puntati anche su Tina che, questa settimana, non è stata per niente tenera nei confronti di Elio: l'opinionista si è scagliata duramente contro il modo di fare del cavaliere del trono over, che continua ad essere diviso tra Paola e Gemma.

La lite tra Tina ed Elio è stata molto dura, tanto che Maria De Filippi è intervenuta per bacchettare l'opinionista e riportare di nuovo la calma in studio.

Luca Daffrè, invece, è stato protagonista di una nuova esterna con Alessandra: dopo le vecchie incomprensioni del passato, i due si sono chiariti.