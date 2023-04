Sono si sono svolte nel tardo pomeriggio di questo sabato 22 aprile le riprese di una nuova puntata di Uomini & Donne che sarà trasmessa su Canale 5 a partire da mercoledì 26 aprile.

Le anticipazioni del blogger Pugnaloni sui social network fanno sapere che Armando è stato al centro dell'attenzione per un brutto litigio con Aurora e per una "rissa" con Riccardo: i due cavalieri sono arrivati faccia a faccia e, prima che li separassero, si sono messi le mani addosso. Molto probabilmente questa scena non andrà in onda e sarà cancellata in fase di montaggio.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Nell'unica registrazione prevista per questa settimana, i protagonisti del dating-show hanno dato il meglio.

La puntata che Maria De Filippi ha condotto il 22 aprile, è iniziata con Gemma e i dubbi che ha palesato sulla conoscenza con Giuseppe. I due si sono visti e sentiti in settimana, ma la dama non sa ancora se il rapporto potrebbe evolversi in qualcosa di romantico oppure se resterà un'amicizia.

Nell'attesa di sciogliere questo nodo, Galgani ha chiesto ad Elio come mai ha continuato a cercarla dopo la loro "rottura": il cavaliere ha detto che gli piacerebbe riallacciare un legame e la torinese non ha rifiutato.

Tina, però, ha perso le staffe quando ha sentito l'uomo chiedere anche a Paola un riavvicinamento: l'opinionista di U&D ha chiarito che si partecipa al programma per trovare l'amore e non amici.

Tensione alle stelle a U&D

L'anticipazione clou di questa registrazione è quella sulle mani addosso che si sono messi Armando e Riccardo. Il blogger Pugnaloni racconta che il napoletano è stato punzecchiato da Aurora sul suo passato amoroso: la dama, infatti, ha contattato Lucrezia (un'ex corteggiatrice che Incarnato ha provato a frequentare davanti alle telecamere mesi fa) per cercare di capire se ci sono stati incontri o altri contatti tra lei e il cavaliere dopo la sua uscita dalla trasmissione.

La diretta interessata, però, ha subito avvisato Armando di questa mossa di Tropea e lui l'ha accusata di volerlo screditare a tutti i costi agli occhi di Maria e del pubblico. In questa lite si è intromesso Guarnieri, che ha colto la palla al balzo per provocare il suo storico "antagonista".

Tra i due sono volate parole grosse e ad un certo punto si sono alzati le mani reciprocamente.

Prima che il resto del cast li dividesse, dunque, il pugliese e il partenopeo hanno dato vita a una breve ma intensa rissa che molto probabilmente non sarà trasmessa in televisione (Pugnaloni sostiene che sarà cancellata dalla puntata in fase di montaggio).

Novità sui giovani di U&D

Dopo aver confermato che Ida e Alessandro di U&D stanno insieme e quindi che sono infondate le voci di tradimento che sono circolate ultimamente, il blogger Pugnaloni ha continuato a usare Instagram per aggiornare i curiosi su quello che accaduto il 22 aprile agli Elios.

Sul fronte giovani, infatti, è stato dato spazio soprattutto a Nicole e alla bella esterna che ha fatto con Andrea in settimana. I due si sono baciati in modo appassionato e la tronista ha ammesso di provare una forte attrazione fisica per il suo corteggiatore.

Mentre tutto questo accadeva in studio, Carlo si è rifugiato dietro le quinte, quindi Santinelli ha chiesto di poterlo raggiungere, ma non c'è stato bisogno perché è rientrato lui e, dopo una lunga discussione, si sono chiariti.

Anche Luca è riuscito a trovare un punto d'incontro con Alessandra dopo l'ultima registrazione: Daffré prosegue nelle sue conoscenze e, così come la "collega" di trono, presto dovrà fare la sua scelta tra le donne che sta frequentando.