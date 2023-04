Secondo le anticipazioni di Un posto al sole la settimana dal 17 al 21 aprile si preannuncia ricca di novità a Palazzo Palladini.

Marina Roberto saranno sempre più distanti e a nulla sembreranno servire i tentativi dei due coniugi che proveranno ad allontanare Lara e Arnaud dalle loro vite. Al centro delle scene ci sarà anche Alberto che rischierà di perdere Clara a causa di un video girato da Micaela al Vulcano.

Ci sarà ampio spazio anche per Damiano che continuerà a essere nei pensieri di Rosa e di Viola, sebbene quest'ultima abbia scelto di restare con suo marito.

Anticipazioni Un posto al sole: Alberto e Diana filmati da Micaela

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 17 al 21 aprile raccontano che Alberto sarà amareggiato per la fine della sua relazione con Diana e il suo atteggiamento potrebbe finire per insospettire Clara. Ad acuire i dubbi nella compagna di Palladini arriverà Micaela che rischierà di mettere in seria discussione la storia d'amore di Alberto. La ragazza, infatti, sarà in possesso di un video girato al Vulcano in cui si vedrà Palladini in atteggiamenti ambigui con Diana. Le scene riprese dalla gemella Cirillo arriveranno come un fulmine a ciel sereno nella vita di Clara, che sarà furiosa e si renderà conto di essersi solo illusa del cambiamento di Alberto.

L'avvocato quindi rischierà di rimanere solo.

Anticipazioni settimana dal 17 al 21 aprile: Roberto e Marina in crisi

Le puntate di Un posto al sole dal 17 al 21 aprile vedranno al centro delle scene anche la crisi tra Marina e Roberto che farà gioie Lara. Le tensioni a casa Ferri saranno sempre più evidenti e i due coniugi si impegneranno per accorciare le distanze, provando a tenere a bada rispettivamente la signora Martinelli e Arnaud.

Proprio quando tra Marina e Roberto la situazione sembrerà migliorare, tuttavia, Lara ripartirà all'attacco con una nuova emergenza. Un altro problema interesserà Tommaso e catturerà tutte le attenzioni di Roberto, stravolgendo nuovamente la sua vita di coppia.

Damiano tra i pensieri di Rosa e Viola

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nella settimana dal 17 al 21 aprile, Damiano tornerà protagonista.

Il poliziotto, infatti, continuerà a essere nei pensieri di Rosa. Viola, invece, proverà in tutti i modi ad andare avanti con la sua vita con Eugenio, ma non sarà facile. A peggiorare la situazione ci sarà un incontro con Damiano che potrebbe risvegliare i sentimenti sopiti nei due. Non mancheranno, come sempre, i momenti più leggeri, con Guido e Michele che dovranno affrontare una situazione imbarazzante in un pub dove incontreranno il marito di Bice.