Jana si lascerà andare tra le braccia di Manuel nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che l'amore tornerà protagonista per Manuel e Jana che si faranno delle promesse: "Nessuno ci separerà". Nel frattempo, Curro soffrirà per la reclusione imposta da Alfonso, ma potrà riabbracciare Jana grazie a Manuel.

Il trionfo dell'amore a La Promessa

Jana e Manuel torneranno più innamorati e uniti che mai dopo un periodo di distanza. Al suo ritorno al palazzo, il marchesino troverà la cameriera molto fredda, ma presto tutto cambierà.

Jana svolgerà il suo lavoro principalmente nell'hangar e avrà più occasioni di stare insieme a Manuel. Il marchesino partirà per una gara e troverà nella sua tasca una caramella da parte di Jana e lascerà sotto il suo cuscino un romantico biglietto: "Ti amo anch'io".

Quando la ragazza troverà la dichiarazione d'amore del marchesino si lascerà andare tra le sue braccia: "Ti amo con tutta l'anima". La ragazza chiederà perdono a Manuel per essere stata distante nelle ultime settimane e spiegherà che Abel ha cercato di seminare zizzania. Dopo il chiarimento, i due protagonisti torneranno più forti di prima e Jana chiederà di avere delle certezze dall'uomo che ama. "Promettimi che niente e nessuno ci separerà", chiederà la cameriera a Manuel che non avrà nessuna esitazione: "Tu sei tutto per me".

Jana potrà riabbracciare Curro

Mentre Jana e Manuel ritroveranno il loro amore, Curro sarà rinchiuso nella sua stanza per volere di Alonso. Quest'ultimo, infatti, dopo la sparatoria che è costata la vita a Feliciano, sarà molto preoccupato per l'incolumità di suo nipote. Alonso avrà intenzione di tenere Curro isolato da tutti fino a quando non sarà certo di aver catturato il responsabile.

L'apprensione di Alonso sarà comprensibile, ma a Curro sembrerà di impazzire da solo nella sua stanza, soprattutto perché non si sarà più Jana con lui. I marchesi, infatti, puniranno Jana tenendola lontana dal ragazzo perché la ragazza lo ha lasciato da solo per qualche tempo. L'arrivo di Manuel si rivelerà decisivo anche in questo caso, perché il marchesino farà in modo di far incontrare Jana e Curro alle spalle del marchese e la cameriera sarà molto grata per tutto questo.

Abel aveva fatto allontanare Jana e Manuel

Nelle puntate andate in onda in Italia, Jana ha deciso di interrompere la relazione con Manuel. Il marchesino ha lasciato la tenuta per andare a trovare Jimena e la cameriera non ha perdonato questa decisione. Per Jana, infatti, era un momento molto delicato perché Maria era scomparsa misteriosamente. Abel è stato accanto alla ragazza e oltre ad aiutarla a ritrovare Maria e riportarla sana e salva a La Promessa, le ha dato anche dei consigli. Il medico, innamorato di Jana, ha fatto di tutto per convincerla che Manuel non ha dato il giusto peso al loro amore e alla fine è riuscito nel suo intento di allontanare i due innamorati.