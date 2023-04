Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap opera dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 28 aprile svelano nuovi colpi di scena.

Il piccolo Tommaso continuerà a stare male e i malesseri del bambino faranno preoccupare Roberto. Al contempo Rosa finirà per sfogare la sua rabbia su Viola. Spazio anche per vicende più leggere come quelle che coinvolgono Bice, Mariella e Guido.

Upas, anticipazioni 28 aprile: il piccolo Tommaso continua a stare male

Nel corso della puntata sarà dato spazio alle vicende che coinvolgono Lara e Ferri.

Quest'ultimo apparirà piuttosto preoccupato nel vedere che il piccolo Tommaso continua a a stare male. Marina, al contempo, non riesce in nessun modo ad accettare l'idea che Ferri abbia avuto un figlio da Lara, la donna che ha sempre guardato con rivalità. Tutto ciò provocherà un forte senso di frustrazione nella signora Giordano, tanto da farla sentire in colpa.

Seppure non venga espressamente anticipato di cosa possa trattarsi, sembra che dietro ai malesseri del bambino si nasconda qualcosa di molto inquietante legato a un segreto di Lara.

Upas, episodio 28/4: Viola sconvolta dall'incontro con Rosa

Intanto Rosa, ancora provata da quanto accaduto con il suo ex, finirà per sfogarsi con la persona sbagliata.

La giovane, infatti, dopo aver visto Damiano con Viola, si convincerà che quest'ultima possa avere una relazione con Renda.

In realtà Rosa si è fatta un'idea sbagliata, ma questo non la fermerà dal suo intento di affrontare la rivale. La madre di Samuel sarà molto dura e non si limiterà a riversare la sua frustrazione su colei che ritiene responsabile delle sue sofferenze amorose.

Viola resterà piuttosto sconvolta dalle parole dette dalla signora Picariello. La giovane Bruni, inoltre, si troverà a gestire una situazione imbarazzante con Raffaele.

Episodio del 28 aprile: Bice e Mariella scoprono le foto con delle tedesche

Nel corso della puntata di Un posto al sole del 28 aprile ci sarà spazio anche per situazioni più leggere che riguardano Bice, Mariella e Guido.

Le due donne scopriranno le foto dei loro mariti con delle tedesche e si faranno una cattiva idea. Pertanto decideranno di affrontare la situazione. Tuttavia ad avere la peggio sembrerà essere Guido, il quale si troverà a dover dare delle spiegazioni alle due donne. A quel punto Del Bue cercherà di fare di tutto pur di riconquistare la fiducia della consorte, la quale penserà di essere stata tradita.