Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole in onda dal 10 al 14 april,e rivelano che Damiano, deluso dalla scelta di Viola, trascorrerà una notte di passione con Rosa. Nel frattempo, la figlia di Ornella inizierà ad avere seri dubbi in merito alla sua scelta di tornare con Eugenio.

Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 aprile: Viola pentita di essere tornata con Eugenio

Nei prossimi episodi di Upas, Viola (Ilenia Lazzarin) si appresterà a ritornare a casa assieme ad Eugenio (Paolo Romano) e al piccolo Antonio (Eduardo Scafora).

La donna, però, inizierà ad essere tormentata dai dubbi e non sembrerà più convinta di aver preso la decisione giusta. A quanto pare, l'unica ad accorgersi delle perplessità della maestra Bruni, sarà sua madre Ornella (Marina Giulia Cavalli).

Nel frattempo Rosa (Daniela lola), in uno slancio di sincerità, si lascerà andare ad un piccolo sfogo con Giulia (Marina Tagliaferri). La ex di Damiano confiderà a quest'ultima di essersi rassegnata a dover vivere una vita noiosa da mamma single, nonostante sia ancora giovane e bella. La mamma di Angela, però, non accetterà i discorsi di quest'ultima e la spingerà a svagarsi e rifarsi una vita. Rosa, quindi, galvanizzata dalle parole della donna, deciderà di recarsi al Vulcano, dove saranno in corso in corsi i festeggiamenti per la nuova gestione del locale.

Notte di passione per Damiano e la sua ex

Rosa, giunta al Vulcano, troverà Damiano seduto al bancone a bere una birra. Quello che non sa la donna è che l'uomo è lì per dimenticare Viola, dopo aver saputo che ha deciso di tornare con suo marito. In ogni caso i due, desiderosi di compagnia, inizieranno a conversare amabilmente lasciandosi alle spalle le vecchie divergenze.

I due, dopo aver bevuto assieme qualche birra, lasceranno il locale e andranno a casa di lei dove trascorreranno una notte di passione. Al mattino, il piccolo Manuel (Manuel D'Angelo) troverà il papà che dorme sul divano, ma mentre il bambino sarà al settimo cielo per la novità, Damiano apparirà confuso e pentito per quello che è accaduto.

Un posto al sole, trame 10-14 aprile: una grande delusione in arrivo per Rosa

Nel frattempo, Rosa si recherà a Palazzo Palladini per svolgere il suo lavoro. Qui la donna avrà modo di confrontarsi nuovamente con Giulia a cui rivelerà di sentirsi molto felice per gli ultimi sviluppi.

Le anticipazioni svelano però che Damiano non condividerà l'entusiasmo della ex moglie. L'uomo si è lasciato andare alla passione in un attimo di sconforto, ma pensa ancora a Viola. A quanto pare, Rosa si dovrà quindi preparare ad affrontare l'ennesima delusione con il suo ex marito.