Dalla finale del Grande Fratello Vip 7 è trascorsa una settimana. La vincitrice del programma Nikita Pelizon si è così servita di Instagram per rispondere alle domande dei fan relative, in particolare, alla mancata ospitata a Verissimo. Laconica e piuttosto diretta la risposta della donna.

La frecciatina di Nikita a Verissimo

Negli anni passati, tutti gli ex "vipponi" del Grande Fratello Vip, dopo l'eliminazione, venivano intervistati all'interno del salotto di Verissimo, consuetudine questa proseguita anche quest'anno fin tanto che però l'editore non ha modificato la linea editoriale varando un nuovo regolamento contro i comportamenti eccessivi e non consoni ad una prima serata in tv (gli unici a 'salvarsi' e ad assicurarsi dunque la consueta ospitata quest'anno sono stati Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese e Geroge Giupilan).

Al termine del Reality Show, alcuni telespettatori si aspettavano comunque che almeno i finalisti venissero invitati da Silvia Toffanin ma non è accaduto nulla di tutto ciò. Nel rispondere alle domande di un follower su Instagram, Nikita Pelizon ha così rotto il silenzio sulla mancata ospitata: 'Penso che non si dovrebbe fare di tutta l'erba un fascio. Bisognerebbe distinguere chi ha portato il trash e chi no', tradotto: Penso che avrei meritato di essere presente come ospite perchè mi sono comportata meglio di altri.

Nikita ha criticato gli 'Spartani' eccetto Tavassi

Nei giorni scorsi, un utente ha chiesto a Gaiele De Donà nel box domande se si fosse congratulata con Nikita Pelizon per la vittoria o se abbia continuato ad avere un atteggiamento distaccato.

Sebbene l'influencer abbia rassicurato di aver parlato con l'ex coinquilina al termine del programma, Nikita ha fornito una versione dei fatti diversa asserendo come pochi compagni di avventura del gruppo degli 'Spartani' si siano congratulati con lei, tra i pochi pare rientri Edoardo Tavassi: 'Di base sono stata antipatica - ha dichiarato la fresca vincitrice del Grande Fratello Vip 7 così come riportato da Novella 2000 - Perché non mi riuscivano a sottomettere, non riuscivano a farmi modificare il pensiero che avevo.

O non riuscivano a farmi fare gruppo contro un singolo. Una persona che è diversa e ha le proprie idee, nel mentre è furba e intelligente da comprendere anche quando qualcuno la vuole fregare. È difficile quando vuoi vincere e fare un gruppo, benché diverso. Una persona che anziché parlare male tende sempre a vedere i lati positivi delle cose. Tosto che provochi quando non c’è la provocazione, è tosto'.