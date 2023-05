Cosa è successo dopo la finale di Amici 2023 in onda questa domenica sera su Canale 5? L'appuntamento con il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi è giunto al termine con la vittoria del ballerino Mattia che, al rush finale, ha avuto la meglio contro la super-favorita Angelina Mango.

Una vittoria in parte inaspettata, dato che in moltissimi si aspettavano di assistere al trionfo della cantante che in queste settimane ha ottenuto una marea di complimenti e critiche positive.

Subito dopo la finale e la diretta su Canale 5, in studio c'è stata una festa speciale con tutti i finalisti di questa edizione.

Cosa è successo dopo la finale di Amici 2023: la grande festa in studio

Nel dettaglio, la finale di Amici 2023 si è conclusa con la vittoria di Mattia, il ballerino del team di Raimondo Todaro che al rush finale ha sconfitto la cantante Angelina, conquistando così la coppa finale e il montepremi da 150 mila euro.

Subito dopo la diretta su Canale 5, ecco che i finalisti e la squadra che ha lavorato al serale di questa edizione, si sono ritrovati nello studio del pomeridiano di Amici, per festeggiare insieme.

Una grande festa ha così visto protagonisti tutti i professionisti che in questi mesi hanno collaborato al successo di questa edizione, che ha registrato ottimi ascolti in prime time.

Angelina e Wax scatenati: cosa è successo dopo la finale di Amici 2023 (Video)

Wax si è scatenato così come Angelina che, scaricata la tensione per la finalissima, si è divertita assieme ai suoi ormai ex colleghi di casetta e a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del talent show di Maria De Filippi.

A colpire particolarmente dopo la finale di Amici 2023 e la proclamazione del vincitore è stato il silenzio di Lorella Cuccarini.

L'insegnante di danza, in queste settimane di messa in onda del serale, è sempre stata particolarmente attiva sul fronte social soprattutto nel sostenere i suoi allievi dopo ogni sfida.

Lorella Cuccarini in silenzio dopo la vittoria di Mattia ad Amici 2023

Questa volta, infatti, dopo la "sconfitta" della sua allieva Angelina al rush finale del serale, Lorella Cuccarini ha preferito perseguire la strada del silenzio.

Terminata la diretta della finalissima di questa edizione, non c'è stato nessun commento e nessun post da parte dell'insegnante di canto che, per il momento, ha preferito non esprimersi.

Non si esclude che, il risultato finale del televoto di questa finale possa aver in parte "deluso" la professoressa Cuccarini, che nel corso della giornata di ieri ha invitato più volte il pubblico e i fan social a sostenere Angelina al televoto per portarla alla fatidica vittoria finale che le è stata poi soffiata da Mattia.