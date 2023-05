Raimondo Todaro polemico dopo la vittoria di Mattia Zenzola ad Amici 2023 non risparmia una frecciatina sui social.

Pochi minuti dopo la finalissima di questa ventiduesima edizione del talent show Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi, ecco che l'insegnante di danza della scuola non ha perso occasione per sbottare contro i detrattori che non credevano nella forza e nel talento di Mattia, tra gli allievi più di giovani di questa stagione.

Chi ha vinto il serale di Amici 2023: il trionfo finale di Mattia del team Todaro

Nel dettaglio, l'appuntamento con il serale di Amici 2023 è terminato domenica sera con la proclamazione del vincitore assoluto che si è portato a casa l'ambita coppa e il montepremi finale da 150 mila euro.

Per tutta la durata della finale, è stato il pubblico da casa ad esprimere la propria preferenza attraverso il televoto.

Mattia e Angelina sono stati i due allievi giunti al rush finale di questa ventiduesima edizione: ad avere la meglio è stato il ballerino del team di Raimondo Todaro, che ha potuto alzare al cielo la fatidica e ambita coppa.

Una vittoria costellata anche da accese polemiche sui social, dove in tanti sostengono che Angelina avrebbe meritato di vincere al televoto finale di quest'anno e uscire da trionfatrice assoluta del talent show di Maria De Filippi.

Raimondo Todaro polemico dopo la vittoria di Amici 2023: 'La gente mormora'

Qualcun altro, invece, sostiene che nel corso della stagione ci siano stati dei ballerini decisamente più bravi di Mattia Zenzola, i quali avrebbero meritato di giocarsi il "tutto per tutto" allo spareggio finale dello show.

Insomma, le critiche non sono mancate e il prof Raimondo Todaro non ha perso occasione per sbottare subito dopo la finalissima, condividendo uno scatto assieme al suo allievo con tanto di frecciatina rivolta ai detrattori.

"Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria", è quanto scritto da Todaro subito dopo la finalissima di Amici 2023.

Raimondo Todaro, futuro in bilico nella prossima edizione di Amici 23?

Insomma, una stoccata vera e propria che Todaro ha voluto lanciare ai detrattori che non credevano nel talento del suo Mattia, al punto da metterne in discussione un suo successo a questa finalissima del talent show Mediaset.

Adesso si attende di scoprire quale sarà il futuro di Raimondo nel cast di Amici: nelle ultime settimane si sono rincorse voci legate ad un possibile addio del prof nella prossima edizione del talent show, in programma da settembre in poi nella fascia del pomeriggio di Canale 5 e successivamente anche in prime time.

Porterà avanti il suo percorso nel talent di Maria De Filippi? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.