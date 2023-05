Aaron è stato eliminato da Amici di Maria durante la semifinale in onda sabato 6 maggio. Intercettato dai microfoni di Witty Tv, il cantante ha detto di non sentirsi un perdente solo perché non è arrivato alla finale. Al contrario, crede di avere imparato molto all'interno del talent show. Tuttavia, dopo 8 mesi trascorsi all'interno della casetta ha ammesso che la sua unica paura è quello di sentirsi "spaesato".

Le prime dichiarazioni di Aaron

Nel corso della semifinale di Amici, sono stati eliminati due allievi: Maddalena e Aaron. Quest'ultimo intercettato da Witty Tv ha ammesso che la sua unica paura è quella di sentirsi "spaesato" visto che ha trascorso 8 mesi all'interno della casetta.

Per quanto riguarda l'eliminazione ad un passo dalla finale, l'ex allievo di Zerbi ha riferito di essere soddisfatto del suo percorso: "Devo dire grazie a me stesso per quanto fatto qui dentro". Il cantante sente di essere cresciuto molto sia dal punto di vista umano che artistico: "Ho vinto con la mia persona".

Ovviamente, arrivare in finale e vincere è il sogno di tutti coloro che partecipano al talent show di Maria De Filippi, ma Aaron non vuole affatto buttare via tutto ciò che di bello ha fatto in queste settimane.

Tantissime emozioni forti per Aaron subito dopo l'eliminazione nella Semifinale di #Amici22 pic.twitter.com/R8OZRdbqNW — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 8, 2023

La riflessione dell'ex allievo di Rudy Zerbi

Prima di tornare a casa l'ex allievo di Rudy Zerbi ha fatto una riflessione personale.

Nel dettaglio, ha spiegato che in passato scappava davanti ad ogni difficoltà: ad esempio ha interrotto gli studi a scuola e non li ha più ripresi, mentre quando si è dovuto operare al ginocchio successivamente ha smesso di studiare danza.

Oggi, Aaron crede di essere una persona più matura rispetto al passato: "Per me oggi è una vincita".

Sebbene il giovane abbia preso con sportività l'eliminazione, per tutta l'intervista ha pianto per il rammarico.

L'artista è stato eliminato nel ballottaggio finale contro Wax (allievo di Arisa).

Il sostegno dei fan di Aaron

Sulla pagina Instagram di Amici dove è stato pubblicato il commento a caldo di Aaron sono arrivati moltissimi commenti di sostegno.

Un utente si è detto in disaccordo sul verdetto della giuria esterna che ha favorito Wax: "Va avanti chi colpisce e non chi illumina. Che società...". Un altro utente ha chiosato: "Sono rimasta totalmente amareggiata dalla sua uscita. Chi sa realmente cos’è la musica può capire. Aaron tu sei lo specchio della tenerezza, dell’umiltà e dell’arte. Di certo avrai un grande successo lì fuori. Prenditi il mondo". Un altro fan ha detto che per lui Aaron è il vincitore morale di Amici 22. Un altro telespettatore si è detto sicuro che presto si spalancheranno le porte del successo per l'ex allievo di Zerbi: "Hai un gran talento, sono sicura che avremo notizie di qualcosa di importante".