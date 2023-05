Sono passati pochi minuti da quando è terminata la messa in onda del penultimo daytime settimanale di Amici. Se in rete circolano ancora informazioni contrastanti su quando si svolgerà la semifinale, in casetta è stato fatto un riassunto dei percorsi che i 6 allievi ancora in gara hanno fatto all'interno della scuola. Anche Benedetta ha detto la sua e l'ha fatto con le lacrime agli occhi descrivendo Mattia e cosa rappresenta per lei.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Gli ultimi pomeridiani di Amici hanno mostrato che i 6 semifinalisti vivono da separati in casa: Wax e Maddalena (più Benedetta che non è in gara) si aggirano normalmente nell'abitazione di Cinecittà che li ospita da settembre, mentre gli altri 4 sono chiusi in una camera da letto.

Anche se gli addetti ai lavori non l'hanno mai confermato con ufficialità, sarebbero fondate le voci secondo le quali quattro allievi avrebbero il Covid e per questo sono isolati rispetto al resto del gruppo.

Nelle puntate che sono andate in onda il 3 e il 4 maggio, infatti, Mattia, Angelina, Isobel e Aaron hanno interagito con i compagni tramite un televisore che gli è stato recapitato in stanza.

Oggi, per esempio, tutti i ragazzi del cast hanno parlato del percorso che hanno fatto nel talent: ad un passo dal penultimo appuntamento serale, i titolari ancora in gioco si sono raccontati a favor di telecamere.

Le dolci parole della latinista di Amici

Uno dei racconti che ha colpito di più il pubblico di Amici, è stato quello della professionista che vive con i ragazzi pur non essendo in gara con loro.

Nel corso del daytime del 4 maggio, infatti, Benedetta non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha parlato di Mattia e del percorso che hanno fatto in questi mesi fianco a fianco, seppur tra alti e bassi.

La latinista ha ribadito di essere molto dispiaciuta per le cose poco carine che ha detto su Zenzola un paio di settimane fa (cosa che sono state mostrate al ballerino e al resto della classe), e poi ha riempito di complimenti il suo partner di scena.

"Lui è la persona più genuina e buona che abbia mai conosciuto. Non mette mai malizia nelle cose e vorrei che si apprezzasse di più perché ha tantissimo talento", ha dichiarato la giovane con la voce rotta dall'emozione.

"Gli darei i miei occhi per farsi vedere da fuori. Vorrei che si vedesse come lo vedo io, per come è veramente", ha aggiunto Benedetta mentre Mattia la ascoltava da un'altra camera della casetta.

Il pugliese ha ringraziato la compagna nascondendosi il viso per l'imbarazzo.

Attesa per l'ultima registrazione di Amici

Le immagini dei quattro alunni di Amici che vivono isolati in casetta, non si sa a quando risalgono. L'ultima registrazione del serale si è svolta giovedì scorso, dopodiché hanno cominciato a circolare le voci su alcuni casi Covid sia tra i ragazzi che tra i tecnici del cast.

Soltanto il 3 maggio, nel daytime si è visto che Mattia, Isobel, Angelina e Aaron hanno vissuto separati dagli altri semifinalisti: il motivo sarebbe la positività al Coronavirus di tutti loro.

Questa situazione ha costretto la produzione a cancellare le riprese previste per oggi (giovedì 4/05) e, almeno fino a questo momento, non si sa ancora con certezza quando saranno recuperate.

Nelle scorse ore si è vociferato in rete che la semifinale di Amici 22 dovrebbe essere registrata venerdì 5 maggio (ovvero domani pomeriggio) per poi essere trasmessa in tv il giorno dopo.

Su Twitter, però, si dice che non ci sarebbe ancora nulla di ufficiale sulla data dell'ultima registrazione di quest'anno: gli addetti ai lavori starebbero lavorando per far sì che possa svolgersi domani, ma non è sicuro che riusciranno nel loro obiettivo.