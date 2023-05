Il pomeridiano di Amici che è stato trasmesso in tv il 3 maggio potrebbe aver fatto un po' di chiarezza su quello che sta succedendo nella scuola in questi giorni. Quattro allievi (Angelina, Mattia, Aaron e Isobel) vivono isolati in una stanza della casetta: sarebbero loro dunque i positivi al Coronavirus. Al momento Wax, Benedetta e Maddalena continuano a prepararsi per la registrazione dell'ottava puntata del serale.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Dopo giorni di chiacchiere e silenzi, gli addetti ai lavori hanno confermato che il Coronavirus è arrivato nella casetta di Amici e ha contagiato quattro alunni.

Nel daytime che è andato in onda mercoledì 3 maggio, infatti, sono stati mostrati Aaron, Angelina, Mattia e Isobel isolati rispetto al resto del gruppo: i ragazzi appena citati, infatti, hanno commentato le ultime pagelle dei giornalisti da una camera da letto e davanti a un piccolo televisore che gli è stato messo a disposizione dalla produzione.

Gli stessi voti sono stati mostrati a Wax e Maddalena (con loro c'era anche Benedetta, la professionista che accompagna Zenzola nei passi a due di latinoamericano), che invece si trovavano sulle gradinate dove solitamente si svolgono questi momenti di confronto.

La deduzione che hanno fatto i telespettatori è stata piuttosto semplice: i quattro semifinalisti che sono "relegati" in una stanza della casa hanno contratto il Coronavirus, mentre gli altri sono ancora negativi e possono vivere normalmente nella scuola.

Le news sulle prossime riprese di Amici

Nel daytime non è mai stato detto chiaramente che i quattro allievi in isolamento sono risultati positivi al Covid, ma la conferma l'aveva già data il 2 maggio l'ufficio stampa della Fascino con le seguenti dichiarazioni a Fanpage: "Davanti al Covid non possiamo fare nulla. La semifinale potrebbe essere spostata, attendiamo notizie dalla produzione"

Per giorni si è vociferato che il Coronavirus sarebbe arrivato nella scuola di Amici a ridosso della registrazione della semifinale: i giornalisti Candela e Dosi, infatti, sono stati tra i primi a parlare di contagi in aumento sia tra i ragazzi (da due a quattro in meno di 24 ore) che tra gli addetti ai lavori.

Il pomeridiano del 3 maggio avrebbe confermato che Aaron, Angelina, Mattia e Isobel non vivono insieme agli altri semifinalisti, ma sarebbero in quarantena nell'attesa che si negativizzino.

Tutti i titolari, però, stanno bene e hanno commentato con lucidità e prontezza le critiche che la stampa ha fatto alle loro ultime esibizioni sul palco del serale.

Attesa per gli ultimi verdetti di Amici

La positività al Coronavirus di alcuni allievi di Amici ha costretto gli addetti ai lavori a cancellare le riprese previste per giovedì 4 maggio.

Per qualche ora in rete si è parlato della possibilità che l'ottava puntata del serale di Amici andasse in onda in diretta sabato 6, ma è già stata smentita.

Le ultime informazioni che sono trapelate sulla semifinale del talent-show, sono le seguenti: sarà sicuramente registrata (quindi l'unico appuntamento live sarà quello della finalissima di metà maggio), ma ancora non si sa quando.

Nella mattinata del 4 maggio, infatti, dovrebbe essere confermata la data in cui i sei ragazzi del cast gareggeranno per conquistare la maglia oro della finale: si parla di una registrazione o nel pomeriggio di venerdì 5 o la mattina di sabato 6.

La messa in onda della semifinale, dunque, non dovrebbe slittare: tra circa tre giorni, infatti, i telespettatori assisteranno alla penultima puntata del serale della ventiduesima edizione di Amici.