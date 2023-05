Nel corso della puntata di U&D che è andata in onda il 4 maggio, Maria De Filippi ha "tirato le orecchie" a quelle dame del parterre che ogni settimana parlano male di Nicole ridendole dietro. La tronista si è lamentata degli insulti che riceverebbe in tutte le registrazioni da parte delle signore sedute alle sue spalle e la padrona di casa è immediatamente intervenuta per chiarire che cose del genere non sono ammesse o giustificabili. La protagonista del Trono Classico è in difficoltà dopo che Gianni ha paragonato le sue esterne solo passionali a quelle invece piene di contenuti di Luca.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

La scelta di Nicole Santinelli a U&D sembra ancora lontana: guardando le ultime puntate che sono andate in onda, infatti, ci si rende conto che la tronista è piena di dubbi e non sa se preferisce Carlo oppure Andrea.

Mentre in studio era in corso un confronto tra la giovane ed uno dei suoi corteggiatori, Maria De Filippi ha captato una frase che non le è piaciuta e l'ha subito fatto presente.

"Le dame mi insultano dietro e a voce bassa, ridono sempre quando ci sono le mie esterne", ha detto la protagonista del Trono Classico con la voce rotta dall'emozione.

La padrona di casa del dating-show ha interrotto la ragazza per fare un severo rimprovero alle signore del parterre che da settimane palesano un'antipatia nei confronti di Nicole.

"Gli insulti non sono mai giustificati", ha chiarito la conduttrice mentre le donne del cast cercavano di motivare perché si comportano in quel modo davanti alle telecamere.

Lacrime per la tronista di U&D

L'unica a confermare la versione di Nicole, è stata Aurora: la romana si è schierata con la giovane studentessa e contro le colleghe di parterre che in ogni puntata criticherebbero aspramente la tronista con frasi poco carine e risatine alle sue spalle.

Il rimprovero di Maria ha frenato la protesta che stava partendo dalle "retrovie" del parterre del Trono Over: Carla, in particolare, stava per attaccare Santinelli ma ci ha ripensato quando ha sentito la padrona di casa condannare il suo comportamento e quello delle altre dame del parterre.

La protagonista del Trono Classico si è anche lasciata andare al pianto quando Gianni Sperti ha sottolineato l'evidente differenza che ci sarebbe tra le sue esterne e quelle che Luca fa con le sue corteggiatrici.

"A te non chiedono mai niente del tuo passato e si vedono solo baci, con lui si raccontano e vengono fuori bei momenti", ha detto l'opinionista ad una Nicole sempre più in difficoltà.

La denuncia dell'opinionista di U&D

Maria sembra essere una delle poche a capire Nicole e a stare dalla sua parte: da quando ha messo piede negli studi del dating-show, infatti, la tronista ha ricevuto aspre critiche, in primis da quella che lei stessa ha definito la sua "nemica numero uno".

Uno degli argomenti che sono stati affrontati nella puntata odierna, è quello sull'abbraccio che Roberta ha dato a Carlo dietro le quinte. La bella Santinelli ha reagito male a questo scambio di affetto e ha iniziato a mettere in discussione l'interesse che il corteggiatore ha sempre detto di provare nei suoi confronti.

Anche Andrea è stato messo all'angolo dalla protagonista del Trono Classico per le sue mancate reazioni agli avvicinamenti che ha in esterna con il suo "rivale".

Insomma, a distanza di poche settimane dalla scelta, Nicole sembra non avere ancora le idee chiare su quale persona vorrebbe al suo fianco nella vita di tutti i giorni.

Gli opinionisti e molti membri del parterre, però, sono certi che il cuore della tronista batta per Andrea e che stia solo usando Carlo per farlo ingelosire.