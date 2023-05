La 22ª edizione di Amici deve ancora finire, ma in rete già si parla di quello che accadrà a settembre, quando la scuola riaprirà i battenti dopo circa 4 mesi di stop. Nell'attesa di scoprire chi sarà il vincitore di quest'anno tra Angelina, Wax, Isobel e Mattia, i fan stanno commentando un rumor che circola da qualche settimana: alla prossima stagione, infatti, non dovrebbero partecipare Arisa e Raimondo Todaro, dati entrambi per uscenti dalla commissione interna.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Mancano pochi giorni alla puntata di Amici in cui il televoto sceglierà il vincitore di quest'anno: domenica 14 maggio, infatti, saranno i telespettatori ad indicare il miglior allievo della 22ª edizione tra i quattro che la giuria ha promosso alla finale.

I pronostici sostengono che i favoriti della vigilia sarebbero Angelina per il canto ed Isobel per il ballo, ma le quotazioni di Mattia sarebbero in crescita da quando è stato reso noto il meccanismo della serata finale.

Al termine di ogni daytime che sta andando in onda su Canale 5 questa settimana viene mostrato in sovrimpressione l'indirizzo online al quale ci si può rivolgere per iscriversi ai casting della prossima stagione. Infatti, nonostante siamo a metà maggio, già si sa che Amici 23 ci sarà e, dunque, i ragazzi che sognano di ottenere un banco possono candidarsi per i provini che inizieranno a breve.

Indiscrezioni sui docenti di Amici

Ancor prima di conoscere il nome del vincitore di Amici 22 tra Mattia, Isobel, Angelina e Wax, i fan già sanno che nelle prossime settimane partiranno i lavori per l'edizione numero 23 del talent-show.

Quella che chiuderà i battenti domenica 14 maggio è stata un'altra stagione di successo per il programma di Maria De Filippi: sia nella fase pomeridiana che in quella serale la trasmissione ha fatto registrare ottimi ascolti e ha quasi sempre battuto la concorrenza delle altre reti. Gli appuntamenti in prime-time, ad esempio, hanno ottenuto una media di share che si aggira attorno al 30% ogni settimana.

A metà settembre (si parla già di domenica 17 come data indicativa per l'esordio) la scuola più famosa della Tv italiana accoglierà i cantanti e i ballerini che formeranno la classe 2023/2024 composta da coloro i quali avranno superato i casting estivi.

Rumor sui protagonisti di Amici

Alla 23ª edizione di Amici potrebbero non partecipare tutti gli attuali protagonisti del cast.

Secondo alcune indiscrezioni, dei 6 professori che hanno animato quest'annata almeno due dovrebbero lasciare la cattedra.

A non figurare più nella commissione interna del talent-show, ad esempio, dovrebbe essere Arisa: la cantante vorrebbe concentrarsi esclusivamente sulla musica, e il suo obiettivo principale sarebbe quello di tornare in gara al Festival di Sanremo a febbraio.

Anche il futuro di Raimondo Todaro dovrebbe essere lontano dagli studi Elios: da quando si è scontrato con Maria De Filippi in una puntata del serale (la lite è stata tagliata in fase di montaggio, quindi i telespettatori non l'hanno mai vista), il docente di danza latino-americana non rientrerebbe più nei piani degli addetti ai lavori e a settembre potrebbe essere sostituito.

Andrebbero verso la riconferma, invece, gli altri 4 insegnanti che hanno contribuito al successo dell'edizione che terminerà domenica 14 maggio con la proclamazione del vincitore: si tratta di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo per il ballo, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi per il canto.