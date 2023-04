Mentre in rete si rincorrono le voci sulla presunta positività al Covid di due alunni di Amici, il sito Tvblog aggiorna i curiosi su quello che potrebbe accadere al termine dell'edizione in corso. Stando a rumor ancora non confermati, Arisa e Raimondo Todaro dovrebbero lasciare il cast a metà maggio, ovvero quando sarà eletto il vincitore di quest'anno. I giornalisti fanno sapere che la cantante vorrebbe dedicarsi solo alla musica, mentre il ballerino di latinoamericano non convincerebbe più Maria De Filippi.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Continuano a rincorrersi le voci su Amici e su quello che potrebbe accadere dopo la proclamazione del vincitore dell'edizione numero 22.

Un'indiscrezione che ha cominciato a diffondersi in rete nel pomeriggio di sabato 29 aprile, sostiene che Maria De Filippi starebbe seriamente pensando di rivoluzionare parte della commissione interna del suo format.

A settembre, dunque, almeno due professori su sei potrebbero essere new entry. A non essere riconfermati nel ruolo di tutor dei ragazzi, sarebbero Arisa e Raimondo Todaro ma per motivi diversi: l'artista vorrebbe concentrarsi esclusivamente sulla sua carriera (magari nella speranza che Amadeus la scelga per la prossima edizione del Festival di Sanremo), mentre il latinista non rientrerebbe più nei piani della conduttrice.

In arrivo il 7° serale di Amici

Il 14 maggio finirà la 22esima edizione di Amici, ma già si sa che a settembre ne inizierà una nuova.

Durante l'estate ci saranno i casting per i cantanti e i ballerini che ambiscono a studiare nella scuola più famosa d'Italia, ma potrebbero non essere gli unici.

Stando a quello che racconta Tvblog in queste ore, la presentatrice starebbe valutando l'opzione di arruolare due nuovi professori per la stagione numero 23 del suo talent-show.

Raimondo Todaro potrebbe così lasciare la cattedra di ballo dopo due anni e soprattutto dopo essersi scontrato con la padrona di casa in una recente puntata del serale (la scena è stata totalmente tagliata nel montaggio, si tratta di circa mezz'ora di lite tra il docente e giudici, colleghi e alcuni ragazzi).

Anche Arisa non dovrebbe essere riconfermata nella commissione interna, ma per sua volontà: i giornalisti fanno sapere che la cantante vorrebbe dedicarsi solo alla musica, tant'è che durante la finalissima dovrebbe presentare un suo nuovo brano (che parlerebbe della passionale ma tormentata relazione con Vito Coppola, maestro di Ballando con le Stelle).

Scelti i semifinalisti di Amici

I possibili addii di Arisa e Todaro alla commissione interna, ma anche i rumor sull'arrivo del Covid nella casetta (non sono ancora state rese note le identità di chi si sarebbe contagiato), stanno un po' distogliendo l'attenzione dei fan da quello che accadrà questa sera.

Sabato 29 aprile sarà trasmessa su Canale 5 la puntata di Amici in cui saranno scelti i 6 semifinalisti di quest'anno: le anticipazioni fanno sapere che Angelina, Wax, Mattia, Isobel e Maddalena hanno ottenuto il pass per l'ottavo serale già giovedì scorso negli studi Elios, mentre Aaron e Cricca sono rimasti col fiato sospeso fino alla fine della registrazione.

L'esito del ballottaggio eliminatorio del 7° appuntamento in prime-time, infatti, svelerà anche il nome del sesto allievo che parteciperà alle ultime riprese stagionali del talent-show di Maria De Filippi.

Qualora qualche titolare avesse realmente contratto il Coronavirus, la semifinale potrebbe slittare di quale giorno (attualmente è previsto che si registri giovedì 4 maggio e che venga mostrata al pubblico sabato 6).