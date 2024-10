Domenica 27 ottobre, alle 13:55 su Canale 5, andrà in onda la quinta puntata di Amici. Secondo le anticipazioni di Superguida Tv, TrigNO e Rebecca vinceranno la sfida. Alessandra Celentano sospenderà la maglia ad Alessia, che dovrà lasciare lo studio. Nel frattempo, proseguiranno le esibizioni dei cantanti e dei ballerini, che saranno valutate rispettivamente da Amadeus e Virna Toppi. Gli ultimi in classifica saranno Luk3 per il canto e Teodora per la danza. Alessandra Amoroso tornerà in studio come ospite musicale.

TrigNO e Rebecca vincono la sfida

TrigNO e Rebecca saranno in sfida nelle rispettive categorie, canto e ballo, e si confronteranno con due talenti esterni. In studio ci sarà apprensione per le sorti dei due allievi, che rischieranno di perdere il banco. Fortunatamente, entrambi riusciranno a convincere il giudice e rimarranno nel talent show di Maria De Filippi. Per quanto riguarda l'ospite musicale, tornerà in studio Alessandra Amoroso. Proseguiranno anche le esibizioni degli allievi della scuola, che si cimenteranno nella gara di fronte ai giudici.

Alessia ha la maglia sospesa

Amadeus sarà il giudice di canto della quinta puntata di Amici e metterà alla prima posizione Nicolò, mentre Luk3 sarà ultimo e, settimana prossima, sarà in sfida.

Virna Toppi, giudice della gara di ballo, darà il primo posto a Daniele e l’ultimo a Teodora. La ballerina spagnola avrà la maglia rossa e per la seconda volta sarà a rischio eliminazione. Alessandra Celentano sospenderà la maglia ad Alessia, la sua allieva. Farà il compito assegnatole da Deborah Lettieri, ma alla maestra Celentano non piacerà, al punto da darle 0.

L’allieva dovrà lasciare lo studio e non prenderà parte al programma fino a quando la sua insegnante non cambierà idea.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Senza Cri e Teodora hanno vinto la sfida

Nelle precedenti puntate di Amici andate in onda su Canale 5, Alena è stata eliminata dal talent show. La cantante, allieva di Rudy Zerbi, è stata sostituita da Angelica Gori, in arte Chiamamifaro.

Senza Cri ha partecipato a una sfida di canto e ha vinto, così come Teodora, che ha battuto la ballerina arrivata in studio. Mentre le due allieve sono rimaste nella scuola, le esibizioni di fronte ai professori e giudici sono proseguite. Negli ultimi giorni, Alessandra Celentano e Deborah Lettieri hanno valutato le ballerine, assegnando loro delle coreografie che spaziano tra diversi stili di danza. I cantanti, invece, hanno continuato a seguire le lezioni di Laura Valente.