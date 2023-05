La 22esima edizione di Amici è stata vinta da Mattia Zenzola, il ballerino di latinoamericano che ha sbaragliato la concorrenza delle favorite Angelina e Isobel al televoto. Tra i quasi 5 milioni di spettatori che il 14 maggio erano davanti alla tv a seguire la finalissima del talent, c'era anche un allievo molto discusso di quest'anno: Cricca si è esposto tanto sui social per fare il tifo per la sua ex fidanzata, la danzatrice di origini australiane che si è classificata quarta.

Aggiornamenti sugli amori di Amici

Dopo aver confermato la rottura con Isobel una volta uscito dalla scuola di Amici, Cricca ci ha tenuto a dare importanti dimostrazioni pubbliche alla ragazza che l'altra sera ha gareggiato in finale.

A Verissimo, infatti, il giovane aveva parlato di un fidanzamento che non ha funzionato ma anche dei sentimenti che continua a provare per la ballerina Kinnear.

La sera in cui si è conclusa la 22esima edizione del programma di Maria De Filippi, il cantante ha usato i social network per invitare i fan a votare per l'australiana nella manche che la vedeva contrapposta a Mattia.

"Mio papà vota Isobel e mi sa che lo farò anch'io", ha scritto Giovanni in una Instagram Stories che è apparsa sul suo profilo mentre su Canale 5 era in onda il confronto tra i due alunni che rappresentavano la categoria danza in finale.

Le parole del protagonista di Amici

Nonostante il supporto di Cricca e di tanti professionisti del settore (anche Veronica Peparini e Andreas Muller si sono esposti in suo favore sui social), Isobel non è riuscita a battere Mattia e si è dovuta accontentare del quarto posto.

Appresa la notizia che il televoto era stato vinto dal latinista Zenzola, Giovanni ha deciso di fare una dolce dedica all'ex fidanzata.

"Sei stata fantastica", ha scritto il cantante accanto ad una foto dell'australiana in studio durante i saluti finali a Maria e a tutto il pubblico.

Un dettaglio che non è sfuggito ai fan di Amici, è che la ballerina non ha ancora risposto alle tenere parole dell'ex: anche se è tornata attiva sui social da un bel po' di ore (tutti i finalisti hanno ripreso possesso dei loro profili dopo mesi di silenzio imposto dal regolamento del programma), Isobel ha "ignorato" i post di Cricca e ha preferito condividere quelli di Cristiano Malgioglio, con il quale ha fatto un passo a due alla festa di fine stagione.

Il dettaglio notato da chi guarda Amici

Cricca non è l'unico allievo ad aver usato i social network per fare una dedica all'ex fidanzato che l'altra sera ha partecipato alla finalissima.

Con grande stupore dei fan, infatti, anche Maddalena ha festeggiato la vittoria di Mattia ad Amici con una Instagram Stories: la ballerina ha pubblicato il momento della proclamazione e l'ha affiancato con le emoticon di tre cuori.

Questo gesto distensivo di Svevi potrebbe dare il là ad un nuovo rapporto con Zenzola: da quando si sono lasciati (è stata la ligure ad interrompere la relazione in casetta dopo qualche mese di tira e molla), tra i due è calato il gelo, soprattutto per volontà della ragazza.

Durante il serale, poi, la giovane danzatrice è stata sorpresa dalle telecamere mentre sparlava del compagno con Benedetta. In quel caso, anche se il latinista si era detto disposto a perdonare il suo scivolone, Maddalena è rimasta sulle proprie posizioni.

La fine dell'edizione alla quale hanno partecipato entrambi, però, potrebbe aver lasciato uno spiraglio di riappacificazione tra due protagonisti assoluti di quest'anno, un cambiamento che farebbe piacere anche alla mamma di Mattia che non ha mai nascosto di fare il tifo per un ritorno di fiamma.