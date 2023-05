Le anticipazioni sulla soap opera turca Terra Amara raccontano che le prossime vicende saranno caratterizzate dall’omicidio di Hunkar Yaman (Vahide Percin), che morirà per mano della spietata nemica Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu). Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) dopo aver riunito i tasselli del puzzle punterà il dito contro la zia di Mujgan (Melike Ipek Yalova), dicendole pubblicamente di essere la responsabile della tragica fine di sua suocera.

Spoiler turchi, Terra amara: Behice uccide Hunkar, Sevda dimostra la sua innocenza

Nei nuovi episodi in onda su Canale 5, Hunkar smaschererà Behice in vista del suo matrimonio con Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik).

La signora Yaman obbligherà la rivale ad andarsene dalla città se non vorrà finire in carcere con l’accusa di aver ucciso i suoi precedenti mariti per impossessarsi dei loro averi. Behice pugnalerà a morte Hunkar all’altezza del cuore, facendole esalare l’ultimo respiro. A questo punto, la signora Hekimoglu farà credere alla nipote Mujgan che a uccidere Hunkar sia stata Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), l’ex amante del defunto Adnan Yaman Senior. La cantante dimostrerà la sua innocenza alle forze dell’ordine, dopo essere stata convocata in commissariato a causa del ritrovamento dei gioielli che la signora Yaman aveva indosso prima di essere uccisa. Sevda assicurerà con delle prove che si trovava nella sua abitazione nell’istante in cui Hunkar è deceduta, dopodiché deciderà di andarsene da Cukurova dopo essere rimasta delusa da Demir (Murat Unalmis) per aver dubitato di lei.

La cantante farà i conti con due malviventi che, per fortuna, verranno fermati da Zuleyha: quest’ultima rientrerà alla tenuta Yaman accompagnata da Sevda che, grazie a lei, farà pace con Demir.

Zuleyha affronta Behice, Fekeli prende una decisione

Ad aprire gli occhi sospettando dello zampino di Behice nell'omicidio di Hunkar sarà Zuleyha: quest’ultima crederà che la diabolica zia di Mujgan si sia sbarazzata di sua suocera per impedirle di essere felice al fianco di Fekeli.

Altun decisa ad assicurare alla giustizia l'assassina della signora Yaman affronterà Behice, quando la stessa si troverà nel circolo degli imprenditori di Adana. In particolare, durante una riunione in cui quest’ultima proporrà una raccolta fondi in memoria di Hunkar, la fanciulla la accuserà di aver ucciso sua suocera. Behice si difenderà, facendo presente a Zuleyha di non avere alcuna prova per poter dimostrare il suo coinvolgimento con l’assassinio di Hunkar.

Per terminare, le parole di Altun faranno sospettare Fekeli, dato che prenderà una decisione dopo aver assistito allo scontro tra la stessa e Behice.