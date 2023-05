Mentre su Canale 5 si concludeva la 22esima edizione di Amici, Maddalena Svevi usava i social network per festeggiare il suo ex fidanzato. Un po' a sorpresa, infatti, la ballerina ha deciso di dedicare una Instagram Stories a Matta Zenzola e alla vittoria che ha raggiunto dopo mesi di sacrifici e studio. I fan che sono ancora affezionati alla coppia di danzatori, sperano in un riavvicinamento lontano dai riflettori, soprattutto dopo aver sentito la madre del ragazzo dire che nel suo cuore ci sarebbe la compagna di classe.

Aggiornamenti sugli amori di Amici

Se a Verissimo non ha parlato di Mattia e della storia che hanno avuto ad Amici, è sui social network che Maddalena ha voluto esporsi per chiarire in che rapporti è rimasta con l'ex fidanzato.

Durante il serale ha discusso spesso con Zenzola ed è stata sorpresa dalle telecamere mentre sparlava di lui con Benedetta, ma in realtà la 18enne sembra prova un sincero affetto nei confronti del neo vincitore del talent-show.

Dando un'occhiata alle Stories che Svevi ha pubblicato su Instagram nelle ultime 24 ore, ci si può imbattere in quella che ha dedicato al pugliese inaspettatamente.

L'ex allieva della scuola, infatti, ha pubblicato un video del momento in cui Maria De Filippi ha proclamato Mattia primo classificato della 22esima edizione e l'ha accompagnato con le emoticon di tre cuori e i tag al programma e al latinista.

Il parere di chi guarda Amici

Il fatto che a Verissimo Maddalena non abbia risposto a nessuna domanda sulla storia d'amore che ha vissuto nella casetta all'inizio dell'edizione numero 22 di Amici, aveva creato parecchio chiacchiericcio tra i fan.

Sono stati in moltissimi a chiedersi come mai Silvia Toffanin non abbia chiesto nulla alla ballerina su uno degli argomenti che ha tenuto banco per mesi nei daytime del talent-show, e alcuni erano anche arrivati alla conclusione che poteva essere stata una richiesta della stessa Svevi quella di non menzionare Mattia nell'intervista che è andata in onda sabato scorso.

La sera del 14 maggio, però, la ragazza ha spiazzato tutti dedicando a Zenzola un omaggio social; questo gesto sta facendo sognare i sostenitori della coppia, soprattutto quelli che sperano ancora in un ritorno di fiamma lontano dalle telecamere.

Ad alimentare questa fantasia, sono state anche le dichiarazioni della mamma del latinista ha rilasciato ad un settimanale: "In cuor suo secondo me è ancora innamorato di Maddalena, l'unica per la quale ha provato un sentimento profondo".

La frecciatina del professore di Amici

Maddalena non è stata l'unica a commentare il trionfo del ballerino di latinoamericano alla fine di un'edizione di grande successo del programma di Maria De Filippi: la finalissima, infatti, è stata seguita da quasi 5 milioni di persone e lo share ha sfiorato il 30%.

La notte scorsa, infatti, Raimondo Todaro ha elogiato il vincitore di Amici 22 con un post Instagram che tanti hanno interpretato come frecciatina neppure troppo velata agli "haters".

"Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria", ha scritto il professore della scuola sotto ad una foto che lo ritrae sorridente accanto a Mattia con la coppa appena conquistata.

Questa citazione di un brano di Jovanotti dovrebbe essere anche una risposta velenosa a tutte quelle persone che stanno protestando per il risultato del televoto che ha visto la favorita Angelina Mango classificarsi al secondo posto.

L'insegnante di danze latinoamericane, dunque, ha esultato a suo modo per il successo del suo "pupillo" e per il riscatto personale che ha avuto dopo un anno difficile.