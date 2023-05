Nella Scuola di Amici sono nate tante coppie quest'anno, ma poche sono riuscite a restare unite con il passare dei mesi. In un'intervista che ha rilasciato a Super Guida Tv, ad esempio, Cricca ha svelato che tra lui ed Isobel è durata pochissimo e che è stata la ballerina ad interrompere la relazione per concentrarsi solo sullo studio. Il cantante, però, non molla e ammette di voler provare a riconquistare la ragazza che in poco tempo gli è entrata nel cuore per la sua solarità e per il legame in comune con l'Australia.

Aggiornamenti sugli amori di Amici

La dedica che Cricca ha fatto ad Isobel durante la finale di Amici 22, è stata l'ennesima conferma del sentimento che il ragazzo continua a provare per l'ormai ex fidanzata.

Ai giornalisti di Super Guida Tv che l'hanno intervistato in questi giorni di metà maggio, il cantante ha svelato diversi retroscena sulla breve storia d'amore che ha vissuto con la compagna di classe.

"Tra noi è durata poco nella scuola, soprattutto per la situazione e perché dovevamo concentrarci sul lavoro", ha esordito Giovanni nel racconto di come sono andate le cose tra lui e Kinnear all'interno della casetta.

Visto che gli autori del talent non hanno mai mostrato l'evoluzione di questo rapporto (sono stati fatti vedere solo i primi baci in alcuni daytime di gennaio/febbraio), i fan hanno avuto l'ufficialità della rottura solo pochi giorni fa, quando Cricca è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Il racconto del protagonista di Amici

"Provo ancora un forte sentimento per Isobel e spero di poterci riprovare", ha aggiunto il cantautore nell'intervista che è stata pubblicata mercoledì 17 maggio.

Cricca ha anche precisato che è stata la ballerina a mettere fine alla relazione (cosa che i fan avevano intuito vedendolo in lacrime tutte le volte che le dedicava una romantica canzone), ma per questo non chiude ad un ritorno di fiamma lontano dai riflettori.

"Dentro la scuola mi ha detto no, spero di poter riprovare fuori. Al cuore non si comanda, quindi o mi passerà o ci riprovo", ha aggiunto il protagonista della 22esima edizione di Amici.

La danzatrice australiana non è ancora sbilanciata su quello che prova attualmente per l'ex fidanzato, anche se a Verissimo ha detto di sentire la sua mancanza come quella di tutti gli altri allievi che sono stati eliminati durante il serale.

Prima che Cricca lasciasse la casetta, però, Isobel gli ha promesso che si sarebbero rivisti e forse è a questo che lui si sta aggrappando quando dice di sperare in un futuro in coppia.

La situazione sentimentale dei finalisti di Amici

Quello tra Cricca e Isobel non è l'unico rapporto sul quale i fan del talent-show stanno "indagando" da settimane.

Per tanto tempo, ad esempio, si è vociferato di un flirt in corso tra Mattia e Benedetta dietro le quinte di Amici, anche se lei è ufficialmente fidanzata con un altro ragazzo. Terminata l'esperienza nella scuola, è stato lo stesso Zenzola a smentire tutti i rumor e a precisare che al momento è innamorato solo di sé stesso.

Anche il feeling che è nato al serale tra Wax e Angelina ha fatto parecchio discutere: le dediche che i due si sono fatti (lui l'ha commossa cantandole "tu hai l'anima che io vorrei avere"), unite alle belle parole che hanno speso l'uno per l'altra, hanno alimentato i sospetti su un possibile interesse che sarebbe potuto sbocciare ufficialmente solo una volta finito il programma.

Durante la finalissima, però, la cantante ha sottolineato di non vedere l'ora di riabbracciare il compagno Antonio e questo è bastato a fare chiarezza sulla vera natura del suo legame con il "pupillo" di Arisa.