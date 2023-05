A Un Posto al sole le emozioni non mancheranno neanche nella puntata di venerdì 19 maggio.

Un nuovo personaggio, infatti, inizierà ad affacciarsi nella vita di Lara e i suoi diabolici piani vacilleranno, terrorizzandola. Marina sarà ormai lontana da Napoli e la signora Martinelli penserà di avere Roberto in pugno, ma una telefonata rischierà di far saltare i suoi progetti. Non mancheranno i momenti dedicati a Samuel, sempre più confuso tra la sua fidanzata e Micaela.

Anticipazioni Un Posto al sole: Lara a un passo da Roberto

Le anticipazioni di Un posto al sole di venerdì 19 maggio raccontano che Ida, la madre biologica di Tommaso, inizierà a fare capolino nella vita di Lara.

La vittoria per la signora Martinelli sembrerà essere a un passo, visto che Marina si trova a Londra e Roberto è sempre più vicino a lei e al piccolo Tommaso.

Le cose, tuttavia, cambieranno improvvisamente quando Lara riceverà una telefonata da parte di Ida, la vera madre del bambino. Tutte le menzogne raccontate a Ferri per fargli credere di avere un figlio, potrebbero crollare da un momento all'altro per la signora Martinelli, che sarà inevitabilmente molto preoccupata per come si evolverà la situazione.

Anticipazioni puntata di venerdì 19 maggio: la madre di Tommy si farà sentire con Lara

Da settimane in molti attendono una svolta nelle vicende di Lara che non ha avuto scrupoli neanche per un bambino pur di raggiungere Roberto Ferri.

Nel corso della puntata, quando tutto sembrerà procedere a favore della signora Martinelli, la madre biologica di Tommy si farà sentire.

Ma ci sarà spazio anche per gli altri protagonisti e in particolare per la storia tra Speranza e Samuel che rischierà una crisi.

Micaela proverà ad avvicinarsi a Samuel

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che venerdì 19 maggio l'arrivo di Ida catturerà l'attenzione dei telespettatori, ma nel frattempo anche per Speranza e Samuel i problemi saranno dietro l'angolo.

La nipote di Mariella, infatti, sarà molto presa dai suoi studi, tanto che non avrà il tempo neanche per il suo amato fidanzato. Samuel si sentirà un po' abbandonato, ma non sarà affatto solo. Ad approfittare della situazione, infatti, sarà Micaela, la quale non aspettava altro che il momento giusto per farsi avanti con l'aiuto chef.

La sorella di Serena riuscirà a toccare i tasti giusti per ammorbidire Samuel e Mariella si renderà subito conto di quello che sta accadendo. Nonostante gli avvertimenti della zia, tuttavia, per Speranza potrebbero arrivare presto dei guai.