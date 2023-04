Quando mancano poche ore all'inizio della registrazione della quinta puntata del serale di Amici, il fratello di uno degli allievi ha risposto in modo enigmatico ad una domanda che i fan si pongono da settimane. A chi gli ha chiesto cosa ne pensa della complicità che è nata tra Wax e Angelina in casetta, Bacio ha riferito che secondo lui non c'è amicizia e che uno dei due rimarrà a mani vuote e quindi deluso.

Aggiornamenti sugli amori di Amici

Mentre i daytime di Amici raccontano dei rifiuto di Wax ad una prova pensata dalla sua prof Arisa, i fan sono concentrati su un rapporto che il ragazzo ha stretto in questi mesi con una compagna di classe.

Anche se Maria De Filippi l'ha sottolineato più volte che tra Angelina e Matteo (questo il vero nome del cantante) c'è soltanto una bellissima e profonda amicizia, molti spettatori sognano che il loro feeling possa diventare qualcosa di più.

I più attenti notano tutti gli avvicinamenti e gli scambi di sguardi che ci sono tra i due ragazzi sia in studio che in casetta, ma gli addetti ai lavori non hanno mai dedicato spazio alla "coppia" che il pubblico sogna di vedere al più presto su Canale 5.

Se Wax è libero sentimentalmente, la figlia di Mango è fidanzata e in questi mesi non è mai lasciata andare ad esternazioni d'affetto nei confronti di persone diverse dal suo compagno.

Le parole sulla 'coppia' di Amici

Se i diretti interessati parlano poco del loro legame, ci ha pensato il fratello di Wax a commentare i Gossip che li vorrebbero molto presi l'uno dall'altro.

Ad un fan che su Tik Tok gli ha chiesto cosa ne pensa dei due cantanti di Amici che da mesi hanno costruito un bel rapporto davanti alle telecamere, Bacio ha risposto: "Io credo che l'amicizia tra maschio e femmina non esiste".

"Quindi uno dei due rimarrà a mani vuote", ha concluso il giovane in un video che i siti stanno riportando il 13 aprile.

Insomma, il ragazzo pensa che suo fratello non provi soltanto affetto per Angelina ma che, con ogni probabilità, non si dichiari a lei per paura di un rifiuto (vista la storia d'amore che ha con una persona esterna al programma).

Nel dire la sua su uno dei rapporti più chiacchierati della ventiduesima edizione del talent di Maria De Filippi, Bacio ha citato anche l'ultimo inedito della figlia Mango intitolato "Mani vuote".

Attesa per le anticipazioni di Amici

Angelina e Wax sono anche due tra gli allievi più amati di quest'anno, tant'è che i fan li considerano i favoriti alla vittoria della categoria canto.

Notizia di poche ore fa, è che la finale di Amici andrà in onda domenica 14 aprile in diretta su Canale 5: tra un mese, dunque, il pubblico potrà scegliere il vincitore di quest'edizione attraverso il televoto.

Il serale, intanto, è arrivato al suo quinto appuntamento: oggi sarà registrata la puntata che i telespettatori potranno vedere sabato 15 a partire dalle ore 21:30 circa.

Le anticipazioni che trapeleranno al termine delle riprese, riguarderanno soprattutto i nomi dei ragazzi che andranno al ballottaggio per l'eliminazione: dopo Megan, NDG, Gianmarco, Piccolo G, Samu e Alessio, un altro allievo sta per lasciare definitivamente la scuola e rinunciare al sogno di alzare la coppa e vincere 100mila euro di montepremi.

Secondo i fan a rischiare di più sarebbero: Federica per la squadra Arisa-Todaro, Ramon per il team Zerbi-Celentano e Cricca per Cuccarini-Emanuel Lo.

Visto che gli ultimi 3 talenti che hanno abbandonato la casetta sono ballerini, ci sono alte probabilità che stasera tocchi ad un cantante: il verdetto dello spareggio della quinta puntata, sarà svelato sabato sera alla fine della messa in onda.