Dopo che Mattia Zenzola ha vinto Amici 22 sui social non sono mancati i commenti da parte di alcuni ex professionisti del talent show di Mediaset. In particolare Fabrizio Prolli (ex membro del corpo di ballo dei professionisti) ha pubblicato su Instagram una stories sarcastica, in cui si è domandato in che senso Isobel fosse arrivata quarta in classifica.

Sui social, anche Veronica Peparini (ex insegnante di danza del programma), la figlia Olivia e Andreas Muller si sono schierati con Isobel.

Il commento di Prolli

Fabrizio Prolli, in passato uno dei ballerini professionisti di Amici di Maria, come accaduto in ogni puntata del serale, anche durante la finale ha voluto esprimere la propria opinione.

Su Instagram ha postato una stories dopo l'eliminazione di Isobel e con sarcasmo ha scritto: "Ma in che senso?". Prolli ha lasciato intendere di essere rimasto spiazzato sul fatto che la ballerina della maestra Celentano sia stata eliminata da Mattia Zenzola.

Il 37enne romano non ha invece espresso alcun commento sul vincitore di Amici 22.

Veronica Peparini, la figlia Olivia e Andres Muller sostenevano Isobel

Sui social, anche altri ex protagonisti del talent show hanno espresso un commento sulla finale.

Veronica Peparini ha postato su Instagram una stories insieme a Isobel e ha scritto: "Per me hai vinto, felice per te".

Olivia, la figlia di Veronica e Fabrizio Prolli, invece ha commentato la vittoria di Mattia Zenzola su Angelina: "Mai una cosa buona stasera".

Infine Andreas Muller (ex vincitore di Amici ed ex ballerino professionista del talent) ha postato un cuore e ha pubblicato una stories con una foto insieme a Isobel.

I commenti sul web sulla vittoria di Zenzola

Su Twitter, intanto, alcuni utenti hanno criticato la vittoria di Mattia Zenzola ad Amici 22.

In particolare, sulla pagina Amici News un utente ha scritto: "Imbarazzante", mentre un altro ha affermato: "Che cosa vi aspettavate?

Mattia aveva il fandom più grande, quindi col televoto ha vinto". Un altro utente non ha gradito che Isobel sia arrivata solamente quarta, visto che era una ballerina molto talentuosa, mentre qualcun altro ha detto che avrebbe meritato di più Angelina.

Tra i vari utenti, però, c'è anche chi si è detto felice per Mattia, visto che lo scorso anno aveva dovuto dire al programma a causa di un infortunio: "Giusto così, dopo un infortunio e tanti sacrifici". Una fan di Zenzola ha affermato: "Felicissima per lui". Mentre un altro utente ha sottolineato che Mattia ha sempre lavorato sodo all'interno della scuola.