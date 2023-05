Nikita Pelizon ha rilasciato un'intervista radiofonica a Radio Radio nel programma di Giada Di Miceli. Tra i vari argomenti affrontati dalla modella, c'è stata la mancata vittoria di Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip 7: secondo lei, non ha vinto perché alcuni atteggiamenti non sono piaciuti ai telespettatori. Nikita è convinta che il pubblicato abbia apprezzato più il suo modo di essere, rispetto ai modi di fare della 31enne venezuelana.

Le dichiarazioni di Pelizon

Nikita Pelizon e Oriana Marzoli sono state le ultime concorrenti ad abbandonare la casa di Cinecittà, tanto che sono state loro a vivere l'emozionante momento più emozionante ovvero di spengere le luci.

In una nuova intervista radiofonica, la vincitrice del Grande Fratello Vip 7 ha spiegato perché la 31enne sudamericana non è riuscita ad avere la meglio: "Oriana non ha vinto perché alcuni atteggiamenti non sono piaciuti". Nikita lontano dai riflettori ha capito che i telespettatori hanno empatizzato da subito con lei per la sua storia intensa e per i suoi valori: "Il rispondere in una determinata maniera, l'essere più pacifica e perdonare". Pelizon è convinta che lei e Oriana Marzoli siano come il giorno e la notte, ovvero gli esatti opposti.

L'ex gieffina ha ribadito che durante il Reality Show è sempre stata sé stessa, al contrario di come la dipingeva Oriana: "Credo che lei pensi che sia una questione di coerenza".

Tuttavia, Nikita Pelizon ha fatto notare che dopo il programma anche Oriana è molto seguita sui social.

Le parole su Luca Onestini

Archiviata Oriana Marzoli, Nikita Pelizon è tornata a parlare di Luca Onestini.

All'interno della casa di Cinecittà, la modella si era presa una bella cotta per il coinquilino ma tra i due non c'è stato nulla per volere di Luca.

Nikita ha raccontato a Giada Di Miceli di non avere più visto e sentito l'ex coinquilino.

Tuttavia, l'ex gieffina ha confidato di aver mandato un messaggio a Onestini: "Gli ho scritto se ci potevamo vedere nella più totale libertà, ma non ho ricevuto risposta".

Nikita e Matteo Diamante: tutta la verità sul loro rapporto

Nikita Pelizon ha ritrovato la complicità con il suo ex Matteo Diamante.

Ma in quali rapporti sono? La diretta interessata ha spiegato che vuole trascorrere il suo tempo con le persone a cui vuole bene e tra questi c'è compreso anche Matteo:" Gli voglio un bene speciale". Al tempo stesso, Pelizon ha ammesso di non voler intraprendere alcuna relazione. Secondo il suo punto di vista, il suo ex nel breve periodo di convivenza forzata all'interno della casa del GFVip7 è tornato a provare alcune emozioni del passato.

Per quanto riguarda il futuro, Nikita sogna un amore che la travolga come un uragano.