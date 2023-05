A poche ore di distanza dalla proclamazione di Mattia come vincitore di Amici 22, Raimondo Todaro ha usato i social network per polemizzare con chi avrebbe preferito un finale diverso. Il professore si è affidato al verso di una canzone di Jovanotti per elogiare il suo allievo ma anche per punzecchiare chi stava contestando il verdetto del televoto. Tra questi anche Andreas Muller, che su Instagram ha palesemente fatto il tifo per Isobel nella categoria danza.

Aggiornamenti sui personaggi di Amici

Mattia si è aggiudicato il primo posto e la vittoria di Amici 22: è questa la notizia che chiude l'edizione del talent-show iniziata lo scorso settembre e che per più di 8 mesi ha regalato ottimi ascolti alla rete (la finalissima, ad esempio, ha fatto registrare quasi il 30% di share e una media di 4,8 milioni di spettatori).

Il 14 maggio, dunque, il pubblico ha scelto il suo vincitore: dopo tre sfide ad eliminazione diretta, Isobel, Wax e Angelina si son dovuti fare da parte e lasciare spazio al ballerino Zenzola.

Il giovane ha trionfato a sorpresa, anche perché i pronostici della vigilia erano quasi tutti a favore della figlia di Mango.

Tra i tanti che hanno esultato per il latinista che ha alzato la coppa a fine puntata, c'è anche il suo professore Raimondo Todaro.

A notte fonda, infatti, il maestro della scuola ha deciso di esporsi sui social network con un post che esprime sia felicità che polemica.

Le parole dell'insegnante di Amici

Dopo aver visto Mattia trionfare ad Amici con il 51,5% dei voti a favore (il restante 48,5% è andato ad Angelina), Todaro si è fatto un selfie con il ragazzo e l'ha subito pubblicato su Instagram.

A colpire i fan del talent-show, però, sono state le parole che il professore ha scelto per elogiare Zenzola e la sua vittoria forse un po' inaspettata.

"Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria", ha scritto Raimondo nella didascalia che ha accompagnato il primo scatto con il neo vincitore del programma di Maria De Filippi.

Avvalendosi della frase di una nota canzone di Jovanotti, dunque, l'insegnante ha punzecchiato tutte quelle persone che non hanno mai creduto in questo risultato, ma anche quelle che ieri sera stavano protestando per il risultato del televoto finale.

Sempre sui social, ad esempio, Andreas Muller si è esposto per dirsi fan di Isobel Kinnear: dopo che l'australiana è stata battuta da Mattia nella prima manche, l'ex allievo ha preso parola su Ig per accostare alla giovane l'emoticon della coppa che in tv non avrebbe mai alzato.

Aperti i casting per la prossima edizione di Amici

Le parole che Todaro ha usato per festeggiare il suo "pupillo" Mattia, dunque, a tanti fan sono sembrate una risposta piccata alle polemiche che stavano nascendo sui social durante la finalissima di Amici.

Il prof Raimondo ha sempre creduto in Zenzola e nel suo talento, tant'è che l'ha voluto nella sua squadra per due edizioni consecutive: un anno fa, infatti, il giovane si è fatto male ad un piede e non ha potuto partecipare alla fase serale.

L'avventura del latinista, dunque, si è conclusa con un lieto fine: dopo mesi di sofferenze e sorrisi, il ragazzo ha vinto il programma e si è aggiudicato il montepremi di 150 mila euro.

Per il 19enne Mattia, però, sono arrivate anche due importati proposte di lavoro: Roberto Bolle l'ha invitato ad un evento di danza che si terrà a Milano a settembre, una nota compagnia di danze latinoamericane gli ha offerto un contratto di lavoro per girare il mondo con uno spettacolo.

Amici 22 è finito ma sono già aperti i casting per la prossima edizione: durante l'estate saranno visionati migliaia di cantanti e ballerini, e tra loro ci saranno gli allievi della classe 2023/2024.