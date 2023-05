L'appuntamento con Amici 22 prosegue ancora dopo la finale di domenica sera, dove c'è stata la proclamazione di Mattia Zenzola come vincitore assoluto.

Sabato 20 maggio, a partire dalle 16:30 su Canale 5, andrà in onda una puntata speciale di Verissimo dedicato al talent show di Maria De Filippi, con i vari protagonisti di questa edizione.

Tuttavia, come svelato dal promo ufficiale della puntata di sabato pomeriggio, in studio non saranno presenti ben quattro volti di spicco della trasmissione, tra cui la padrona di casa Maria De Filippi.

Dopo la finale di Amici 22, arriva lo speciale a Verissimo: ecco chi non ci sarà

Dopo la finale di Amici 22 si continuerà a parlare del talent show nel corso dello speciale Verissimo che sarà trasmesso sabato pomeriggio su Canale 5.

Silvia Toffanin accoglierà nello studio di Milano i vari protagonisti di questa edizione del talent, che ha chiuso la stagione con un ascolto record di quasi 5 milioni di spettatori e punte del 40% di share in prima serata.

L'ennesima stagione trionfante per Amici, di cui sono già partiti i casting per la prossima edizione in onda da settembre nella fascia del pomeriggio di Canale 5 e successivamente anche in prime time.

Quattro assenti allo speciale Amici 22 a Verissimo: Maria De Filippi non ci sarà

Tuttavia, come è emerso dal promo ufficiale dello speciale Amici 22 in programma sabato pomeriggio a Verissimo, ci saranno quattro assenti in studio.

Primo fra tutti spicca l'assenza di Maria De Filippi: la conduttrice non sarà in studio per celebrare il successo di questa edizione del talent show vinta da Mattia Zenzola.

Tra gli assenti spiccano anche due professori di questa edizione: trattasi dell'insegnante di canto Rudy Zerbi e della new entry della ventiduesima edizione Emanuel Lo.

Presenti, invece, gli altri quattro prof del talent show: Lorella Cuccarini, Arisa, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro saranno presenti a Verissimo.

I quattro finalisti presenti allo speciale Amici 22 a Verissimo

Tra gli assenti, inoltre, figura anche il nome del giudice Michele Bravi, che non parteciperà allo speciale Verissimo insieme a Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè, la cui presenza è prevista nella trasmissione di Silvia Toffanin.

Presenti poi i quattro finalisti di questa edizione: Mattia, Angelina, Isobel e Wax saranno in studio e risponderanno alle domande della padrona di casa di Verissimo, tracciando così un bilancio di questa esperienza che si è appena conclusa, che ha segnato una svolta importante nelle loro carriere.