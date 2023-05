Domenica 14 maggio, su Canale 5, è andata in onda la finale di Amici di Maria. Il talent show è stato vinto da Mattia Zenzola che ha incassato un premio di 157mila euro: il ballerino di latino americano oltre al programma, ha vinto uno dei premi messi in palio dai tanti sponsor e il circuito "ballo". Angelina Mango invece, arrivando seconda ha guadagnato solo 30mila euro in meno rispetto al vincitore.

Quanto ha guadagnato Mattia Zenzola

Mattia Zenzola ha vinto Amici 22 e ha incassato 100mila euro. Al montepremi messo in palio dal talent show di Maria De Filippi,però, vanno aggiunti 50mila euro incassati per avere vinto il circuito "ballo".

Ma non è tutto, perché l'allievo di Raimondo Todaro ha vinto anche il premio Marlù del valore di 7mila euro. Dunque, il ballerino di latino americano è riuscito a portare a casa un montepremi di 157mila euro in gettoni d'oro.

Ma non è tutto, perché al termine della gara del circuito ballo Mattia e Isobel hanno ricevuto delle importanti proposte di lavoro. Per quanto riguarda il vincitore di Amici 22, Roberto Bolle gli ha proposto di prendere parte alla prossima edizione di On Dance che si terrà a Milano in Piazza Duomo il prossimo settembre. Inoltre, al ballerino è stato proposto di lavorare con la più importante compagnia di latino americano Burn the floor. Infine al giovane è stato anche proposto di entrare nel cast dei ballerini professionisti di Battiti Live 2023.

I premi ricevuti dagli altri finalisti

Angelina Mango si è classificata al secondo posto di Amici di Maria, ma è riuscita ad incassare lo stesso una bella somma: 127mila euro. La cantante ha vinto il circuito "canto" che corrisponde ad un premio di 50mila euro, poi ha vinto il premio della critica che corrisponde ad altri 50mila euro.

A questi si aggiungono il premio delle radio (20mila euro) e 7mila euro per il premio Marlù.

Wax si è classifica terzo nel talent show, ma è riuscito a portare a casa un premio di 27mila euro: 20euro messi in palio dallo sponsor Oreo e 7mila da Marlù.

Isobel si è classificata al quarto posto ma ha incassato 37mila euro: 7mila arrivati dallo sponsor Marlù e dal premio Tim.

All'allievo della maestra Celentano sono arrivate anche delle importanti proposte di lavoro: un contratto di 2 anni con la compagnia Amck Dance, il ruolo di protagonista in Chicago Il musical e una proposta per entrare nel cast in Chorus Line Il Musical: in questo caso, si tratterebbe di un contratto di 6 mesi in Spagna per diventare solista.

Come accaduto con Mattia Zenzola, anche per gli altri allievi del talent show i premi corrisposti in denaro sono tutti in gettoni d'oro.