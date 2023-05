La 22^ edizione di Amici è finita pochi giorni fa, ma in rete già si parla di quello che accadrà a metà settembre quando il talent-show tornerà in onda. Nel cast potrebbe esserci una piccola rivoluzione: tra coloro che rischierebbero il posto, ci sarebbero due professori che hanno gareggiato in coppia all'ultimo serale. Se Arisa potrebbe lasciare per dedicarsi alla musica, Raimondo Todaro non sarebbe certo di tornare visto il recente scontro verbale con Maria De Filippi.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Da settimane circolano insistenti voci sull'addio di Arisa ad Amici: la docente di canto è molto apprezzata dalla presentatrice del talent, ma questo non dovrebbe bastare per una riconferma.

La cantante, infatti, potrebbe lasciare la cattedra per concentrarsi esclusivamente sulla sua carriera, magari per tornare in gara a Sanremo dopo qualche anno d'assenza. A supportare la tesi secondo la quale non sarà più un'insegnante della scuola, potrebbe essere un messaggio che la stessa cantante ha postato su Instagram il giorno dopo la finale.

"Quando le cose finiscono è sempre un peccato, sarà l'inizio di una nuova vita?", ha scritto Arisa sui social network senza specificare se la sua riflessione era un arrivederci oppure un saluto definitivo al programma al quale ha partecipato negli ultimi anni.

Chi va e chi viene nella commissione interna di Amici

Il secondo prof che potrebbe essere coinvolto nella rivoluzione di Amici 23, è Raimondo Todaro.

Alcuni giornalisti hanno inserito il siciliano nella breve lista dei protagonisti del talent che potrebbero non essere riconfermati per l'edizione in partenza a settembre (la prima puntata sarebbe prevista per domenica 17).

Anche se il vincitore di quest'anno è stato un suo allievo, ovvero Mattia Zenzola, il docente di ballo latinoamericano non avrebbe la certezza di partecipare alla sua terza stagione consecutiva del programma di Canale 5.

Alcuni siti, infatti, già riportano i nomi dei professionisti che potrebbero sostituire il collega di Arisa nella commissione di danza: Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, infatti, tra qualche mese potrebbero essere affiancati da uno tra Garrison e Kledi.

Entrambi i coreografi sono già stati insegnanti di Amici in passato e in quest'edizione sono tornati spesso in studio per giudicare le gare del pomeridiano.

Per quanto riguarda il canto, se dovesse esserci una new entry potrebbe trattarsi di una tra Emma Marrone e Alessandra Amoroso.

Il resoconto della stagione di Amici

Se Maria deciderà di cambiare qualcosa nella commissione interna della nuova edizione di Amici, lo si saprà con certezza tra un bel po' di tempo. Le registrazioni degli speciali domenicali del talent-show, infatti, ricominceranno a metà settembre e soltanto allora si scopriranno i nomi dei sei professori del cast, come sempre tre in rappresentanza della categoria canto e tre del ballo.

A pochi giorni dalla finale, inoltre, sono già state aperte le iscrizioni ai casting per la prossima stagione: durante l'estate, infatti, i ragazzi che sognano di entrare nella scuola più famosa d'Italia sosterranno i provini ma solo nella puntata d'esordio scopriranno chi di loro formerà la classe 2023/2024.

Tra gli allievi potrebbe esserci anche Mezkal, il cantautore che Rudy Zerbi ha eliminato ad un passo dal serale ma al quale ha promesso un banco nell'edizione numero 23. Il professore ha fatto questa promessa al talento della sua squadra perché ha avuto poco tempo per dimostrare cosa sa fare e, riconoscendo in lui delle qualità, ha detto di volerlo rivedere dopo le vacanze.