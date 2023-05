Potrebbero cambiare molte cose nel cast della prossima edizione di Amici, soprattutto tra i professori. Da qualche settimana, infatti, si vocifera che almeno due docenti di quest'anno sarebbero vicini all'addio, anche se per diverse motivazioni. Lo sfogo che Arisa ha avuto su Instagram dopo la finale del 14 maggio, non ha fatto altro che alimentare i rumor sulla sua imminente uscita di scena per concentrarsi solo sulla carriera nella musica.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Amici 22 è finito da pochi giorni, ma in rete già si parla di quello che accadrà tra qualche mese quando la scuola riaprirà i battenti.

Le prime indiscrezioni che stanno circolando sul futuro nel talent-show, riguardano i cambiamenti che potrebbero essere apportati alla commissione interna.

Dei sei insegnanti che hanno contribuito al successo dell'edizione vinta da Mattia Zenzola, si dice che almeno due non dovrebbero essere riconfermati nel ruolo.

A settembre, dunque, potrebbero esserci delle new entry tra i professori a capo delle squadre del pomeridiano, esperti di canto e di ballo che andrebbero a sostituire gli uscenti.

Mentre i fan commentavano stupiti quanto Rudy Zerbi sia stato in ombra nel serale di Amici, una protagonista del cast postava sui social un messaggio piuttosto nostalgico e che potrebbe riguardare il suo futuro in televisione.

Le dichiarazioni della protagonista di Amici

Dopo aver esultato per la vittoria di Mattia (componente della sua squadra al serale), Arisa si è sfogata su Instagram con questo messaggio: "Ci sono cose che quando finiscono è un peccato".

"Persone che quando non le rivedrai ti mancheranno. E una nuova vita chi lo sa(?)", inizia così il post con il quale la professoressa di canto ha salutato il pubblico forse definitivamente.

Senza mai dire in modo chiaro se a settembre sarà ancora un'insegnante della scuola più famosa d'Italia, l'artista ha aggiunto: "Tanto amore ho ricevuto e tanto ne ho dato, ma tanto ne devo ancora dare. Ne voglio ancora e senza perdere nessuno. Grazie".

Insomma, anche se in maniera un po' criptica, la cantautrice ha lasciato intendere che potrebbe essersi conclusa la sua avventura in cattedra e che dopo l'estate la aspettano nuove sfide professionali da affrontare.

Il parere di chi guarda Amici

Tra i tanti fan che hanno interpretato questo sfogo di Arisa come un addio al programma di Maria De Filippi, spicca quello di chi con una serie di riflessioni è riuscito a mettere d'accordo gran parte del pubblico.

"Questo è il commiato alla 22esima edizione o proprio al talent? Credo la seconda, lei deve tornare ad investire tutte le sue energie sulla musica per fare un meraviglioso Sanremo 2024, che si meriterebbe tanto", ha commentato uno spettatore dopo aver letto le parole social della professoressa.

Anche i giornalisti avevano ipotizzato un imminente addio dell'artista al cast proprio per concentrarsi esclusivamente su un obiettivo che non ha mai nascosto di avere: tornare in gara al Festival di Sanremo dopo una serie di "no" di Amadeus.

Per qualcuno che potrebbe andare via, altri sarebbero disposti a rimanere o a tornare in nuove vesti. Interpellato dalla stampa su un eventuale futuro da ballerino professionista di Amici 23, il neo vincitore Mattia Zenzola ha fatto sapere che gli piacerebbe molto e che accetterebbe subito.

A settembre, dunque, potrebbero cambiare un bel po' di cose sia tra i docenti che nel corpo di ballo che accompagna gli allievi sul palco. Per quanto riguarda la commissione interna, non sarebbe certa la riconferma di Raimondo Todaro nonostante abbia vinto il programma come tutor del latinista pugliese.