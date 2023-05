L'appuntamento con Amici è confermato nel palinsesto della prossima stagione televisiva Mediaset. Complici gli ottimi ascolti registrati quest'anno, il talent show tornerà in onda da settembre in poi con le nuove puntate che andranno in onda prima in daytime e successivamente anche in prime time.

E, intanto, in merito al cast della prossima edizione emerge che la padrona di casa Maria De Filippi, avrebbe intenzione di arruolare Isobel come ballerina professionista del suo show.

Confermate le nuove puntate di Amici 23: da settembre su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Amici 22 si è da poco concluso e si pensa già a quelle che saranno le novità della prossima stagione.

Il talent show tornerà in onda nel daytime di Canale 5 con i nuovi attesissimi appuntamenti, durante i quali ci saranno nuovi aspiranti cantanti e ballerini a mettersi in gioco per cercare di conquistare l'accesso alla fase serale dello show.

In attesa di scoprire chi saranno i prossimi concorrenti di questa ventitreesima edizione, emergono già le prime indiscrezioni legate al cast di professionisti dello show.

La ballerina Isobel potrebbe diventare una professionista nel cast di Amici 23

A quanto pare, infatti, Maria De Filippi sarebbe rimasta particolarmente colpita dalla bravura di Isobel, la ballerina del team di Alessandra Celentano che quest'anno si è piazzata al quarto posto nella classifica conclusiva della finale.

Isobel, però, ha fatto incetta di complimenti e per lei potrebbero aprirsi le porte del talent show nella prossima edizione.

Stando a quanto riportato sulle pagine di Anticipazioni tv, Maria De Filippi avrebbe intenzione di trattenere Isobel nel cast del suo show, per farla diventare una delle nuove professioniste.

In questo modo, quindi, la ballerina potrebbe proseguire il suo percorso professionale all'interno della scuola, così come è successo in precedenza a Giulia Stabile.

'Super offerta da Maria De Filippi', Isobel sarebbe corteggiata per Amici 23

"Super offerta da Maria De Filippi", si legge sul sito dove viene svelato che la conduttrice sarebbe disposta a sborsare circa 6 mila euro al mese per far sì che la ballerina possa firmare il contratto per la prossima edizione di Amici 23.

Intanto, sempre per quanto riguarda i finalisti dell'edizione che si è appena conclusa, anche Mattia Zenzola vorrebbe tornare nel cast del seguitissimo talent show di Canale 5.

Il vincitore di questa edizione ha ammesso che nel caso in cui dovesse arrivagli una proposta da parte di Maria De Filippi per il serale della prossima stagione, la accetterebbe volentieri.