Sono passate meno di due settimane quando è stata trasmessa su Canale 5 la scelta di Luca Daffrè a U&D: il ragazzo ha spiazzato tutti fidanzandosi con Alessandra Somensi dopo appena un mese di conoscenza davanti alle telecamere. Una recente segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano, però, sostiene che tra i due ragazzi sarebbe già finita: la corteggiatrice avrebbe confessato tutto ad un'amica, anche se sui social non è ancora arrivata la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Luca Daffré ha scelto Alessandra nella puntata del 10 maggio: a otto giorni di distanza dalla messa in onda del loro fidanzamento, i due sono finiti al centro dell'attenzione mediatica per un rumor poco rassicurante.

L'altra sera, infatti, Deianira Marzano si è fatta portavoce di una segnalazione che le è arrivata su Instagram e che parla di una presunta rottura tra i protagonisti del Trono Classico.

"Scoop! Alessandra e Luca si sono già mollati, fonte super certa", ha raccontato una ragazza che ha chiesto all'influencer campana di poter rimanere anonima.

Il messaggio che tutti i siti di gossip hanno ripreso in queste ore, si conclude con queste parole: "L'ha detto lei ad un'amica con cui abbiamo un parente in comune".

Gli indizi sul profilo Ig della corteggiatrice di U&D

Deianira ha commentato questa segnalazione dicendo che secondo lei la storia d'amore non sarebbe mai iniziata, anche perché i due si sono comportati in modo insolito dopo la scelta.

Se altre coppie come Federico e Carola o Nicole Carlo si sono mostrate con foto e video della quotidianità o con dediche romantiche, Luca e Alessandra non l'hanno mai fatto e questo ha subito insospettito i fan.

Solo l'ex corteggiatrice di U&D ha deciso di spendere due parole per Daffrè dopo la messa in onda in tv del loro fidanzamento, e l'ha fatto accompagnandole con la foto di un bacio che si sono scambiati in studio dopo il "sì".

Da quando si è sparsa la voce che tra loro sarebbe già finita, né il tronista né la compagna si sono esposti per smentirla, anzi la ragazza la sta alimentando pubblicato su Instagram frasi malinconiche e canzoni tristi che non lasciando presagire a nulla di buono.

Il silenzio dei personaggi di U&D

Quando Luca ha scelto Alessandra, ha chiarito che non lo faceva per amore ma per la curiosità di conoscerla lontano dalle telecamere: i due, infatti, si sono frequentati pochissimo nel programma e sono quasi stati "costretti" a scegliersi vista la chiusura anticipata dell'edizione di circa 2 settimane rispetto al previsto.

Un comportamento differente, invece, lo stanno avendo gli altri due protagonisti del Trono Classico che si sono fidanzati nel finale di stagione: Nicole e Carlo, infatti, pubblicando quasi quotidianamente foto e video della loro quotidianità, segno che le cose procedono a gonfie vele e che la tronista non si è affatto pentita della decisione che ha preso meno di 15 giorni fa.

Dopo essere stato rifiutato da Santinelli, Andrea Foriglio ha aperto a una conoscenza con Roberta di U&D Over, la dama a cui ha detto di no più volte mentre era un corteggiatore. Il giovane, però, sarebbe in lizza per due differenti ruoli televisivi: quello di single della decima edizione di Temptation island (le cui riprese inizieranno il 6 giugno e saranno trasmesse in tv a partire dal 26) e quello di tronista.

Quando gli è stato chiesto se accetterebbe di tornare nel dating-show in una veste inedita, il ragazzo ha risposto che al momento non ci pensa e che preferisce concentrarsi sull'estate che sta per iniziare.