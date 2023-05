Dopo Arisa, anche un altro prof di Amici è stato ospite del programma mattutino di Fiorello. Il 29 maggio, infatti, a Viva Rai 2 si è esibito Raimondo Todaro con un omaggio a Tina Turner. Quando ha scambiato due chiacchiere col conduttore, il maestro di balli latinoamericani ha glissato sul suo futuro nella scuola e l'ha fatto trincerandosi dietro ad un "e chi lo sa" in dialetto siciliano. Si vocifera che anche Lorella Cuccarini potrebbe lasciare il cast per tornare in Rai.

Aggiornamenti sugli insegnanti di Amici

Continuano a rincorrersi le voci di una possibile rivoluzione in arrivo tra i prof di Amici 23: sono saliti a tre, infatti, i docenti che non sarebbero certi della riconferma nel cast della prossima edizione del talent, anche se per motivazioni completamente diverse.

Stando a quello che si vocifera da settimane su siti e riviste, Raimondo Todaro sarebbe in cima alla lista degli insegnanti che potrebbero lasciare la cattedra durante l'estate. Qualche giornalista, infatti, sostiene che il siciliano non rientrerebbe più nei piani di Maria De Filippi (soprattutto per via della lite che hanno avuto durante la registrazione della quarta puntata del serale) e che Milly Carlucci sarebbe già pronta a riaccoglierlo a Ballando con le Stelle.

Lunedì 29 maggio, il diretto interessato ha rilasciato le prime ermetiche dichiarazioni su quest'argomento che da tempo è sulla bocca di fan e curiosi: il suo futuro nella commissione interna del programma di Canale 5.

Le parole del docente di Amici

Come riportano alcuni siti di Gossip, il 29 maggio Todaro è stato ospite di Viva Rai 2 e la prima domanda che Fiorello gli ha fatto è stata la seguente: "Farai Amici l'anno prossimo?".

Raimondo non si è lasciato sorprendere da questa richiesta e ha subito risposto: "E cu u sapi", che in siciliano significa "e chi lo sa".

Insomma, esattamente come Arisa anche il prof di ballo della scuola ancora non è a conoscenza di quello che accadrà nel suo futuro professionale: la scuola ha chiuso i battenti circa 2 settimane fa e non riaprirà prima di metà settembre, quindi c'è ancora molto tempo per capire quanti e quali docenti della commissione interna saranno riconfermati nella 23esima edizione.

Un rumor che sta circolando da qualche giorno in rete, sostiene che anche Lorella Cuccarini potrebbe lasciare la cattedra dopo due anni vissuti da assoluta protagonista: pare che i vertici Rai stiano corteggiando parecchio la showgirl con "offerte allettanti" per convincerla a mollare Mediaset.

Chi va e chi arriva ad Amici

Raimondo Todaro, dunque, non è l'unico prof che potrebbe non essere riconfermato nel cast della nuova edizione.

Da qualche settimana a questa parte, infatti, circolano voci d'addio su Arisa e altre su chi potrebbe sostituirla ad Amici 23: alcuni siti hanno ipotizzato il ritorno di una tra Emma Marrone e Alessandra Amoroso, ma non si escludono anche new entry assolute come il cantautore Aiello.

Nelle interviste che ha rilasciato in occasione dell'uscita del suo ultimo singolo, l'artista potentina ha detto di non sapere ancora se parteciperà alla prossima stagione del talent-show, anche perché la sua priorità è la musica e i concerti che vorrebbe fare in giro per il mondo.

"Devo parlare con la produzione. Se mi vogliono, dobbiamo trovare la maniera affinché io possa fare anche le mie cose. Adoro stare lì, ma la mia vita non si può fermare", ha fatto sapere Arisa ai giornalisti.

Per quanto riguarda il docente di balli latinoamericani, colui che ha vinto la 22^ edizione in quanto tutor di Mattia Zenzola, si saprà qualcosa in più a ridosso della registrazione della prima puntata.