In Terra Amara sarà tempo di confessioni per Gaffur. Non riuscirà più a tenere per sé il fatto che abbia ucciso Hatip, così lo rivelerà prima alla moglie poi al capo Demir. Quest'ultimo, però, non la prenderà per niente bene: si arrabbierà furiosamente al punto che lo prenderà a bastonate. Gli risparmierà la vita solamente per il bene della moglie Saniye e della figlia Üzüm, per questo motivo non lo denuncerà nemmeno alla polizia.

La confessione di Gaffur

Brutto periodo per Gaffur in Terra amara. Anche se accidentalmente sarà lui a uccidere Hatip, questo segreto gli porterà un sacco di guai, soprattutto a causa di Sermin.

Sarà lei l'unica spettatrice del delitto e non si terrà la cosa per sé, ma non andrà a dirlo alla polizia, bensì a Behice, che userà la notizia per "salvarsi la pelle".

Anche la signora sarà nei guai per aver ucciso Hünkar e Gaffur sarà il primo a capire che è stata lei, ma lo metterà subito a tacere: se la indicherà come la possibile sospettata per l'omicidio della signora Yaman, lei dirà alla polizia che è stato lui a far fuori Hatip. Una situazione che si baserà principalmente sui ricatti, ma a un certo punto Gaffur non ce la farà più e si confiderà con Saniye.

Demir deluso da Gaffur

Gaffur rivelerà a Saniye di aver ucciso Hatip durante una colluttazione. Non sapranno cosa fare, ma allo stesso tempo penseranno che la cosa migliore sia confidare la cosa a Demir, in qualche modo potrebbe aiutarli.

Invece i due andranno incontro a un Demir tremendamente furioso, che accuserà Gaffur di tradimento visto che non gli ha mai detto la verità dei fatti. Sarà molto deluso dall'ex capomastro, non avrebbe mai creduto che sarebbe potuto diventare un assassino solo per soldi.

Demir prende a bastonate Gaffur, ma gli risparmia la vita

L'incontro tra i tre avverrà lontano da tutti, nella stalla della tenuta Yaman, ma a un certo punto Demir inviterà Saniye a uscire fuori: ha bisogno di avere un confronto diretto con Gaffur. La donna capirà subito che per il capo "confronto diretto" significa "botte", ma non potrà fare nulla per salvare il marito.

Uscirà dalla stalla e avrà modo di sentire solamente le urla strazianti del marito: Demir prenderà a bastonate Gaffur. L'ex capomastro proverà a chiedergli perdono, ma Demir non gli darà retta, anzi lo accuserà di essere solamente un gran bugiardo.

Demir sarà veramente violento, ma gli risparmierà la vita: non denuncerà Gaffur alla polizia e per questo deve ringraziare la moglie, ma soprattutto la piccola Üzüm. Eviterà di fargli del male perché ha lei da crescere, sennò non l'avrebbe risparmiato. Gaffur l'ha scampata, l'unico suo pericolo al momento rimane Behice.