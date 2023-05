A meno di una settimana dalla finale di Amici 22, in rete continuano a rincorrersi i Gossip su quello che starebbe accadendo dietro le quinte. Amedeo Venza ha fatto sapere che tra due alunni sarebbe nata un'intesa speciale, un feeling che potrebbe diventare una vera e propria frequentazione a programma finito. L'influencer ha fatto i nomi dei due ragazzi del cast che sarebbero inseparabili davanti e dietro le telecamere: si tratterebbe di Wax e Angelina, recentemente protagonisti di diversi momenti di tenerezza in studio.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Dopo aver svelato che due finalisti di Amici si piacerebbero e farebbero fatica a stare lontani, Amedeo Venza ha aggiunto un dettaglio importantissimo su questa indiscrezione.

In una Stories che ha pubblicato su Instagram la mattina dell'8 maggio, il pugliese ha fatto i nomi degli allievi che, dopo la finalissima di domenica prossima, avrebbero intenzione di approfondire il loro rapporto lontano dai riflettori.

"Anche se più volte è stato ribadito che tra loro c'è solo una bella amicizia e stima reciproca, fonti attendibili da dietro le quinte fanno sapere che Wax e Angelina sono inseparabili", ha raccontato l'influencer in queste ore.

I due cantanti, che tra pochi giorni si sfideranno per al vittoria della loro categoria di appartenenza, dunque, non sarebbero solo buoni amici come Maria De Filippi ha sottolineato nelle ultime puntate del serale.

I rumor sulla 'coppia' di Amici

"I due si appartano e sono molto affiatati", ha aggiunto Venza nel riportare una voce che gli sarebbe arrivata dal backstage del talent-show di Canale 5.

L'influencer, però, ha anche aggiornato i fan su quello che potrebbe accadere tra i due cantanti una volta terminata l'esperienza nella scuola: "C'è chi scommette che dopo il programma proveranno a frequentarsi, cosa che non hanno fatto sino ad ora per non perdere la concentrazione della gara".

Stando a questo rumor, dunque, Wax e Angelina sarebbero pronti ad "indagare" sul sentimento che c'è tra loro lontano dalle telecamere di Amici.

Un dettaglio che ad Amedeo pare essere sfuggito, però, è che la figlia di Mango è ufficialmente fidanzata con un ragazzo che la sta aspettando da mesi: è anche per questo motivo che Maria si è esposta più volte per chiarire che tra i due allievi al centro del gossip c'è solo amicizia, per tutelare la relazione che lei ha con un chitarrista suo conterraneo.

La dedica del titolare di Amici

Moltissimi fan del talent sostengono questa teoria da mesi, ovvero da quando i due cantanti hanno iniziato ad avvicinarsi in casetta.

Nonostante le ripetute smentite di Maria su un flirt in corso, le chiacchiere non si arrestano e i gesti di entrambi i ragazzi continuano ad alimentarle.

Durante la semifinale, ad esempio, Wax ha commosso il pubblico di Amici con una dedica a Angelina: "Tu hai l'anima che io vorrei avere". Il titolare del team Arisa-Todaro ha preso spunto da una nota canzone di Samuele Bersani per far sapere alla compagna di classe che la stima e si è legato a lei in modo molto profondo.

La giovane è rimasta spiazzata da questa dichiarazione d'affetto, tant'è che le telecamere l'hanno ripresa con le lacrime agli occhi dopo la fine dell'esibizione.

Il rumor che ha riportato Amedeo Venza, dunque, non fa altro che supportare un pensiero che gran parte degli spettatori del talent ha da tempo: tra i due finalisti ci sarebbe qualcosa in più dell'amicizia e solo dopo la chiusura del programma potrebbe essere fatta chiarezza a riguardo, magari dopo un incontro tra la figlia di Mango e il suo fidanzato "ufficiale".